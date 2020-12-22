الحيلة الوهمية.. ضبط عاملين يبتزان أصحاب السيارات بإيصالات مزورة بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط عاملان تعديا بالضرب على شاب حاولا ابتزازه مقابل ركن سيارات بجراج خاص بشارع بنك مصر بالمنصورة بإيصالات منسوبه لحى غرب المنصورة على غير الحقيقة.





وتلقى اللواء رأفت الفقى مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود محضر لقسم شرطة ثان المنصورة محرر بمعرفة ضابط إدارة المرور يتضمن بلاغ احمد بكر الشحات إسماعيل ٢٩ عامت حاصل عل ليسانس لغة عربيه ومقيم عزبة يوسف صالح بمركز بلقاس حيث تضرر من كلا من محمد . ح . ع ٢٦ عاما عامل زراعي ومقيم مركز ملوى بالمنيا ورامي . ح . م ٣٠ عاما عامل و مقيم طلخا لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي واصابته بالوجه والرأس وذلك اثناء تواجده بالسيارة قيادته بجراج انتظار السيارات بشارع بنك مصر حيث فوجئ بقيام الشخصين بابراز تذاكر منسوبه لحى غرب المنصورة لدفع مبلغ ١٠ جنيهات نظير انتظار سيارته بالجراج لمدة ساعه.





وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وعثر بحوزة الأول على هاتف محمول ومبلغ مالي ودفتر تذاكر منسوب لحى غرب المنصورة على غير الحقيقة كما عثر بحوزة الثاني على هاتف محمول ومبلغ مالي.





وقيد المحضر برقم ١٤٠٥٦ لسنة ٢٠٢٠ جنح قسم ثان واخطرت النيابة العامة بالواقعة.