نائبات يوجهن رسالة للرئيس السيسي: شكرا على دعمك للمرأة

وجهت نائبات البرلمان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمرأة في المجالس النيابية كما كشفن عن خطتهن التشريعية، حيث أكدت النائبة سهام مصطفى كمال، والدة الشهيد كريم وحيد سيف الدين، أحد شهداء الشرطة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يؤمن بالمرأة المصرية بحق ويفعل ذلك على أرض الواقع.





وأضافت أنه لولا الرئيس السيسي ما كان البرلمان يضم هذا العدد من النائبات، مشيرة إلى أن المراة المصرية أثبتت وجودها في كافة المناصب والأماكن التي تكون على رأس العمل بها.





وقالت النائبة أن حل المشكلة الزيادة السكانية علي رأس أولوياتها وأنها ستكون علي رأس أجندتها البرلمانية، ولذلك ستنضم إلى لجنة الصحة والسكان لتكون قرب من هذا الملف.





من جانبها قالت النائبة شيماء حلاوة ممثل المصريين بالخارج إنها تشكر الرئيس السيسي لدعمه للمرأة المصرية وأضافت أنها ستقوم بدعم الدولة المصرية بالخارج ومن خلال الجاليات المصرية، كما أنها ستقوم بعمل العديد من الندوات وورش العمل من أجل تحديد أولويات المصرين بالخارج وأن يتم تنفيذ مخرجات ورش العمل إلى تشريعات من خلال تقديم مشروعات بقوانين لدعم المصريين بالخارج.





وقالت النائبة سهير عبدالحميد، إن المجلس الجديد يضم كفاءات في شتى المجالات سواء علمية أو مهنية ولذلك سيكون هذا البرلمان نموذجا للرأي والرأي الآخر وسيدافع عن الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.





وقالت النائبة منيرة عبدالحليم، إنها كنقابية عمالية وتمثل شريحة كبيرة من العمال ستنضم إلى لجنة القوى العاملة من أجل الدفاع عن مكتسبات العمال.





وتضامنت معها النائبة إحسان شوق عبدالسلام، رئيس النقابة العمالية لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والتي قالت إن عينيها علي لجنة القوي العاملة لأنها تتمنى أن تكون صوت المواطن المصري تحت قبة البرلمان، كما انضمت إليهما النائبة ولاء التهامي والتي قالت إنها كنقابية ستعمل علي أن تكون داخل الشارع وأن تبحث المشاكل مع المواطن علي أرض الواقع وإنها ستنضم إلي لجنة القوى العاملة.





قالت النائبة الدكتورة نسرين صلاح، إنها كعميدة بطب المنصورة سابقا ستكون لجنة التعليم والبحث العلمي هي قبلتها، وأضافت أن البرلمان الجديد يضم كفاءات ولذلك متفائلة من المستقبل لأن المجلس يضم تشكيلة رائعة من مختلف المهن والأعمار فهناك خليط بين الشباب والخبرة وبين الرجال والنساء ما سيثري هذا البرلمان.



