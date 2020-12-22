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أخبار العالم

رغم التوتر الحدودي.. وفد إثيوبي يلتقي بوزير البنية التحتية والنقل السوداني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:06 م
السودان
السودان
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أمينة الدسوقى
التقى وفد إثيوبي برئاسة وزيرة النقل دجماويت موجس أمس الاثنين مع وزير البنية التحتية والنقل السوداني للتشاور حول السبل التي تساعد إثيوبيا على استخدام بورتسودان بشكل أفضل، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الاثيوبية.

وقالت الوكالة الإثيوبية إن اللقاء يهدف إلى جعل ميناء بورتسودان خيارًا إضافيًا لإثيوبيا لتسهيل تجارة الصادرات إلى جانب تحديد المشاكل التي تواجهها في استخدام الميناء ، وفقًا لوزارة الخارجية.

 وأشير في الاجتماع أيضا إلى أن المنتجات ، بما في ذلك الأسمدة ، يمكن استيرادها بسهولة عبر الميناء بحيث يمكن الوصول إليها في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد.

وحضر الاجتماع ممثلون عن هيئة الموانئ البحرية السودانية ، وشركة السكك الحديدية السودانية ، والنقل البري السوداني ، وهيئة الطرق السريعة السودانية ، ووزارة التجارة وهيئة الجمارك.

وكما أجرت داجماويت موجس محادثات مع وزير الطاقة والتعدين بالوكالة المهندس خيري عبد الرحمن عن قطاع التعدين والطاقة وخاصة في مجال توريد وتوزيع المنتجات النفطية ، وركزت المناقشة على تحسين إمدادات البترول من السودان وتخفيف الاختناقات في نقل المنتجات النفطية كما ناقشا ايضًا المشروعات المحتملة التي يمكن للبلدين ان يتم تنفيذها بشكل مشترك.

يأتي ذلك فى الوقت التى تشهد فيه الحدود السودانية الإثيوبية توترات بعد قيام ميليشيات إثيوبية بكمين لقوة من الجيش السوداني وذلك خلال عودة القوات السودانية من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضيها تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات وعليه اكدت القوات المسلحة أنها ستظل علي العهد حامية لتراب الوطن وشعبه وقادرة علي حسم أي تحركات معادية داخل حدودنا ولن تسمح بغزو أراضيها وستدافع مع شعبها حتي آخر جندي.
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