احالة 5 أطباء ببنى سويف للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كشفت لجنة تفتيشية مشكلة من المهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن، أثناء قيامها بالمرور على المركز الطبى بالفشن وإدارة الطب البيطرى، غياب 12 من الموظفين من بينهم 5 أطباء بشريين وبيطريين.





وكانت اللجنة التفتيشية قامت بالمرور على المركز الطبى وتبين غياب جميع الأطباء وعددهم 3 وغياب إدارى واحد، وفى إدارة الطب البيطرى بمدينة الفشن تبين غياب طبيبين و6 موظفين وتم إعداد مذكرة من الشؤون القانونية لرئيس المدينة التي أمر بإحالتهم إلى التحقيق.



