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محافظات

احالة 5 أطباء ببنى سويف للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:14 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد عبدالحليم
كشفت لجنة تفتيشية مشكلة من المهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن، أثناء قيامها بالمرور على المركز الطبى بالفشن وإدارة الطب البيطرى، غياب 12 من الموظفين من بينهم 5 أطباء بشريين وبيطريين.

وكانت اللجنة التفتيشية قامت بالمرور على المركز الطبى وتبين غياب جميع الأطباء وعددهم 3 وغياب إدارى واحد، وفى إدارة الطب البيطرى بمدينة الفشن تبين غياب طبيبين و6 موظفين وتم إعداد مذكرة من الشؤون القانونية لرئيس المدينة التي أمر بإحالتهم إلى التحقيق.

وقال رئيس المدينة إن الجولات المفاجئة تاتى تنفيذ لتكليفاات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
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