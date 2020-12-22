خلال افتتاح مشروع الطاقة الحيوية بالمنيا.. وزيرة البيئة: ندير منظومة المخلفات بفكر مختلف.. التضامن: نستكمل المرحلة الجديدة من حياة كريمة في 5 مراكز بالمحافظة

* وزيرة التضامن: حياة كريمة تعزز التنمية بكافة اشكالها ونستكمل المرحلة الجديدة بـ 5 مراكز بالمنيا

* محافظ المنيا: مشروع البيوجاز يخلق فرص عمل جديدة للشباب ويوفر بدائل رخيصة للطاقة

* رئيس جامعة المنيا: تنفيذ خطة وزارة التعليم العالي بربط البحث العلمي بخدمة المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية





قالت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الشراكة بين جميع الجهات الفاعلة تساهم في إحداث نتائج كبيره للتنمية المستدامة، وهذا حدث بالتعاون بين الصحة والتعليم والتضامن مما ساهم في الاهتمام بالبنية التحتية بالوحدات الصحية والمدارس كما نهتم كثيرا بذوي الإعاقة ونؤمن بدعم أصحاب الإعاقات، ويكلل ذلك التنمية الاقتصادية التي تحدث من خلال مبادرة حياه كريمة بمحافظة المنيا ، إذ تم الانتهاء من 6 قري، ونستكمل المرحلة الجديدة بالمبادرة داخل 5 مراكز بمحافظة المنيا.





جاء ذلك خلال افتتاح مشروع الطاقة الحيوية الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الكويتي الوطني وجامعة المنيا بقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث كان في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.





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حضر اللقاء الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعه المنيا والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمهندس طارق ابو النجا ممثلا لبنك الكويت الوطني، وعدد من قيادات وزارتي التضامن والبيئة ومؤسسة الطاقة الحيوية .





وجهت الوزيرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي اطلاق مبادرة حياه كريمة وتكليفه لمؤسسات الدولة بتحسين مستوي معيشة الأسر، والمجتمعات المحلية، ولفتت أن هناك توجيهات مستمرة بتنمية الريف المصري والمجتمعات القروية.





وأكدت انه مازال هناك فجوة في مؤشر الفقر بين الحضر والريف ونسعي دائما لتنمية الريف وسكانه، ومبادرة حياه كريمة تعزز التنمية بكافة أشكالها، إذ أن منظور الوزارة للفقر ليس الفقر المادي ولكن الفقر متعدد الأبعاد، موكدة أن الوزارة تهتم بزيادة المشروعات متناهية الصغر خاصة في مجال الإنتاج الحيواني والمشروعات الإنتاجية وكل ما هو يستثمر في مجال الاقتصاد.





وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه قبل عام وعدت الوزارة بالبدء في مشروع إنشاء وحدات البيوجاز، وهي ليست فكرة جديدة وتم التفكير بها في إطار إدارة منظومة المخلفات وهو موضوع ضخم ومعقد، والمنيا من اكثر المحافظات في قلب الصعيد التي تحظي باهتمام كبير.





وأضافت أن المنيا لها أهمية استراتيجية وتضم كافة أطياف المجتمع ويمكن أن نجسد فيها التنمية الشامله بما تحمله الكلمه من معني، ونعمل في إدارة منظومة المخلفات بفكر مختلف، فمشروع البيوجاز يعمل علي إعادة استخدام الشئ مره أخري دون إهدار الموارد، كما يتم تدريب الشباب علي إنشاء شركات تعمل في تلك المجالات، إضافة إلي تعزيز دور المرأة والحفاظ علي البيئة، وهذا يعد نموذجا للتنمية المستدامه من قلب الريف المصري.





وقالت "فؤاد" إن قضية التغيرات المناخية، قضية معقدة ونشاهدها كظاهره، وهذا المشروع الذي يتم افتتاحه، هو نموذج بسيط للتصدي للتغيرات المناخية، خاصة أننا لو تركنا تلك المخلفات سوف تحدث زيادة في الاحتباس الحراري، وهي تعد ثالث قطاع يؤثر علي زيادة الاحتباس الحراري، ومشروع البيوجاز له بعد دولي أخر، وتعطي مصر نموذج متكامل للتنمية المستدامة للعالم.





فيما قال محافظ المنيا، ان القيادة السياسية للدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أولت اهتماما بالغًا بقضية البيئة، وأصبح الحفاظ عليها هدفًا استراتيجيا ومن أهم مكونات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، ولذلك فقد تضاعفت جهود الحكومة على مختلف المستويات بالأبعاد البيئية كثيرًا في السنوات الأخيرة.





ووجه المحافظ، الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ تلك الاعمال بالمحافظة، والعمل على تعظيم مواردها والاستفادة منها، وخلق بيئة متكاملة من كافة الخدمات، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لأنشاء وحدات البيوجاز المنزلية كمصدر مستدام للسماد العضوي وبصفة خاصة في المناطق الريفية والقري الاكثر احتياجا.





واشار المحافظ، ان الهدف من تنفيذ المشروع هو نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وخلق فرص عمل جديدة من خلال إنشاء وحدات البيوجاز، بالإضافة لخلق العديد من العوائد على كافة المستويات البيئية والصحية والمجتمعية.





من جانبه ، قال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الدولة تسعي لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة المنيا تساهم في جميع المجالات، من منطلق تنفيذ خطة وزارة التعليم العالي بربط البحث العلمي بخدمة المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية.





واستعرض رئيس الجامعة، الخدمات المجتمعية لجامعة المنيا، ومنها إحتلالها الصدارة في محو أمية 10 الآف مواطن، وإطلاق القوافل المتكاملة بالقري الأكثر احتياجا بالأقليم بعدد 25 قافلة.





وأضاف أن الجامعة تطبق مبادرة حياه كريمة، إذ أهلت أكثر من 200 شخص علي حرف متنوعه، وتم افتتاح وحدة تدريب ذوي الهمم علي الحرف الصغيره، وتعمل الجامعه علي اكتشاف المياه الجوفيه بالظهير الصحراوي لاستصلاح الأراضي، كما تعاونت الجامعة مع المحافظة لتدريب المهندسين والفننين علي إنشاء وحدات البيوجاز، مؤكدا علي سعي الجامعة لخدمة المجتمع وخلق فرص عمل، بما يحقق ما تصبوا اليه القيادة السياسيه ويخدم مصر الحبيبه.





ويتم تنفيذ المشروع من خلال 60 وحده منزلية للبيوجاز بقرية بني حسن بمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، وتعديل وصيانه 20 وحده.





ويتركز المشروع علي خلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب عدد من المهندسين والفنين، وقد تم تأسيس 6 شركات جديدة، تستطيع استكمال العمل في هذا المجال، مع مراعاة أن يكون الجزء الكبير من المستفيدين من المهندسات والرائدات الريفيات، وذلك استكمالا لدور وزارة البيئة في جميع المجالات ومنها مجال الطاقة الحيويه وتطوير بدائل رخيصه للطاقة في المجتمعات المحلية.





وفي نهاية اللقاء سلمت وزيرتا البيئة والتضامن ومحافظ المنيا شهادات تكريم للمهندسين والفنيين المتدربين بالمشروع ، كما كرمت عددا من المشاركين في المشروع ، وتم تبادل الدروع بين الوزيرتين ومحافظ المنيا





كما ستتفقد وزيرتا البيئة والتضامن ومحافظ المنيا موقع المشروع بقرية بني حسن بمركز ابوقرقاص.



