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مرأة

دراسة تكشف أعراض تظهر على متعافي كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:00 م
دراسة تكشف أعراض
دراسة تكشف أعراض تظهر على متعافي كورونا
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حياة عبد العزيز
اثبتت العديد من الدراسات العلمية أن فيروس كورونا له تأثيرات واضحة على المتعافين بعد الشفاء.

واشارت الصحة، أن تظهر عدد من الأعراض على متعافي كورونا، قد تجعله غير قادر على أداء حتى المهام البسيطة.

ووفقا لموقع "timesofindia"، يصبح ألم العضلات أو الألم العضلي عاملًا شائعًا للتكاثر السريع للفيروسات في الجسم، والذي يمكن أن يؤدي للأسف إلى آلام في العضلات وعضلات وقشعريرة في المفاصل والعضلات.

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كما يمكن أن تكون آلام الظهر وآلام المفاصل والالتهابات منتشرة بشكل كبير خلال أيام الذروة من تورم العدوى وتسبب الكثير من المضايقات، يمكن الشعور بالألم والالتهابات في الكثير من المناطق الحساسة والغنية بالأوعية الدموية حيث يمكن للفيروس أن ينتشر عبر مجرى الدم ويسبب التهابات في الأنسجة الحيوية.

يمكن أيضًا أن تتعرض الأعصاب والأوتار والمفاصل والأربطة للإجهاد، يمكن أيضًا الشعور بآلام الظهر الشديدة والصداع في الحالات التي لا تنخفض فيها الحمى وتسبب التهابًا حادًا، يمكن أيضًا أن تتعرض الأعصاب والأوتار والمفاصل والأربطة للإجهاد. يمكن أيضًا الشعور بآلام الظهر الشديدة والصداع في الحالات التي لا تنخفض فيها الحمى وتسبب التهابًا حادًا.

يمكن أن تتسبب نوبة فيروس كورونا COVID-19 في استنزافك وتعبك وتجعلك تفقد الشهية، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض COVID-19 الشديدة ، فإن فقدان الوزن هو أحد الآثار الجانبية الشائعة للمرض. يفقد الجسم قدرته على التحمل وكتلة العضلات ، ويقل تناول الطعام بشكل كبير وفي كثير من الحالات ، يمكن أيضًا الشعور بضعف شديد.

يعد فقدان الوزن غير المعتاد أيضًا أحد أعراض الالتهاب السريع أو العدوى المزمنة الموجودة في الجسم، يمكن أن تؤثر مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والغثيان، أيضًا على وظائف الأمعاء، لذلك  من المهم اتباع نظام غذائي صحي وموازنة نظامك الغذائي خلال فترة التعافي.



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