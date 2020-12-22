دراسة تكشف أعراض تظهر على متعافي كورونا

ووفقا لموقع "timesofindia"، يصبح ألم العضلات أو الألم العضلي عاملًا شائعًا للتكاثر السريع للفيروسات في الجسم، والذي يمكن أن يؤدي للأسف إلى آلام في العضلات وعضلات وقشعريرة في المفاصل والعضلات.





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كما يمكن أن تكون آلام الظهر وآلام المفاصل والالتهابات منتشرة بشكل كبير خلال أيام الذروة من تورم العدوى وتسبب الكثير من المضايقات، يمكن الشعور بالألم والالتهابات في الكثير من المناطق الحساسة والغنية بالأوعية الدموية حيث يمكن للفيروس أن ينتشر عبر مجرى الدم ويسبب التهابات في الأنسجة الحيوية.





يمكن أيضًا أن تتعرض الأعصاب والأوتار والمفاصل والأربطة للإجهاد، يمكن أيضًا الشعور بآلام الظهر الشديدة والصداع في الحالات التي لا تنخفض فيها الحمى وتسبب التهابًا حادًا، يمكن أيضًا أن تتعرض الأعصاب والأوتار والمفاصل والأربطة للإجهاد. يمكن أيضًا الشعور بآلام الظهر الشديدة والصداع في الحالات التي لا تنخفض فيها الحمى وتسبب التهابًا حادًا.