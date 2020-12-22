بعد انسحاب جازيللي التشادي.. الجهاز الفني للزمالك يمنح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم.





يأتي ذلك بعد وصول خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتأكيد بتأهل الفريق لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب فريق جازيللي التشادي من دور الـ32، بسبب رفض وزير الشباب التشادي لسفر البعثة إلى القاهرة.





ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد برج العرب يوم 28 من الشهر الجاري.





وسيعقد الجهاز الفني للفريق جلسة قبل التدريب لوضع خطة الإعداد للقاء القمة المقبل، وتحديد موعد المعسكر المغلق الذي سينتظم فيه الفريق قبل اللقاء المرتقب أمام الأهلي، خاصة وأن الجهاز الفني يدرس الانتظام في معسكر مبكر استعدادا للقاء.