تقييم تجربة التعليم "أون لاين".. طلاب لجامعة عين شمس: بديل جيد للحضور.. وسهلت التواصل مع أعضاء هيئة التدريس

بعد مرورعام علي تجربة التعليم "أون لاين" عبر المنصات الإلكترونية، والتي تعد التجربة الأولي والفريدة من نوعها في مصر لمواكبة التطور والتكنولوجيا ومراعاة لظروف الإجراءات الاحترافية لفيروس كورونا.

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حاور موقع صدي البلد عدد من طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس من مختلف الأقسام حول التعليم الهجين وجاءت آراؤهم كالتالي :

قال " محمد جمعة " الطالب بقسم التكنولوجيا بالكلية ، أن تجربة التعليم الهجين جديدة علينا لكنها كانت بديل جيد عن الحضور الى الحرم الجامعي في ظل الظروف التي مررنا بها ويعتبر العام الماضي ليس مقياسا لتلك التجربة حيث كان الأمر مفاجئا للجميع ، مؤكدًاعلي سرعة تعاون الكلية بإنشاء منصة إلكترونية تعليمية لرفع المقررات الدراسية والأبحاث.

وأوضح " جمعة " أن العملية التعليمية ذلك العام جريت بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي وعبر الإنترنت حيث الأن وفرت المنصة الإلكترونية للطالب التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بشكل أكبر وأسرع ، لافتًا الى أن الكلية قد وفرت إنترنت مجانيا للطلاب وكافة التسهيلات للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس للتواصل عبر أرقام مخصصة لذلك.

وأكد " جمعة " علي حرص الكلية على إقامة الأنشطة الطلابية من خلال الإنترنت أثناء فترة الكورونا وبنسبة تصل الى 25 % من داخل الحرم الجامعى أثناء الدراسة ، مشيراَ الى أن الإمتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط مراعاة لما مر به الطلاب.

وأكد إلتزام الجميع بالإجراءات الإحترازية للحفاظ علي صحة الطلاب وفرض الرقابة من كافة إدارات الكلية ، مشيدًا بتعاون إدارات الكلية مع الطلاب بتوفير كافة متطلباتهم.

وأضافت " ندى عثمان " طالبة في الفرقة الرابعة بقسم تربية الفنية بالكلية ،أن العملية التعليمية تطورت بشكل كبير من خلال التعامل مع التكنولوجيا حيث أضافت تجربة التعليم " اون لاين " للطالب سهولة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بوقت أكبر خارج وقت المحاضرات المحدود للإستفادة من خبراتهم في كافة الموضوعات.

وأكدت علي أن التعليم الهجين لم يؤثر بالسلب علي القدرة الإستعابية لديهم ولكن جعلهم يستقبلون المحاضرات في الوقت المناسب لهم ، لافتة ً الى تعاون وحدة ال " اى تي " بالكلية بشكل كبير مع الطلاب لتسهيل الخدمات وحل مشكلاتهم.

وأشارت الطالبة الى أن الكلية وفرت للطلاب التدريبات اللازمة حتي في ظل أزمة الكورونا ولكن بشكل أكثر حرصًا للحفاظ عليهم

وأوضح " محمد رجب " الطالب بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام بالكلية ،أن المنصات الإلكترونية وفرت للطلاب عرض كافة التكاليف العملية والأبحاث بشكل أسرع من الإنتظار للموعد المحدد للمحاضرة والتعرف علي الأخطاء وتعديلها بشكل أسرع ، مؤكدًا علي التزام الكلية بتقسيم الطلاب أثناء المحاضرات العملية بالكلية

وأشار الى أن التعامل مع التكنولوجيا ومواكبة العصر سهل علي الطلاب العملية التعليمية وإكتساب مواهب جديدة لخلق فرص عمل ، موضحًا أن التعليم الاون لاين رفع عبء الأحراج عن الطلاب الذين كانوا لا يستطيعون التواصل مع أعضاء هيئة التدريس.