النواب يقدم خطة من 4 محاور لمواجهة تحور فيروس كورونا

بدأت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر، خاصة في ظل الحديث عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي أثارت مخاوف كبيرة عند الجميع.. وشدد نواب البرلمان على ضرورة أن تكون هناك إجراءات تتماشى مع تحوّر فيروس كورونا، تخوفًا من تفشي الفيروس وتفاقم أعداد الإصابات.





منع التجمعات

وقال النائب محمد العماري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه ليس هناك خيار أمامنا سوى اتباع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمسافات الأمان والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتكرار غسل الأيدي، مع ضرورة اعتبار كل فرد نفسه مُصابًا بالفيروس ويبتعد عن الآخرين.





وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على ضرورة منع التجمعات في الأماكن المغلقة، وذلك تفاديًا لمزيد من انتشار الفيروس، محذرًا من تهاون البعض بتلك الإجراءات الاحترازية.





وعن العودة لاتخاذ إجراءات بشأن الإغلاق بسبب فيروس كورونا، قال النائب: لابد أن نوازن الأمر وننظر بينه وبين الحالة الاقتصادية، إذ إن العودة للإغلاق مرة أخرى سوف يكبد مصر خسائر كبيرة، وستحدث مشاكل عديدة بسببها.





وأضاف أن الأمر متروك للحكومة، فهي التي تقدر الوضع، وبناء على ذلك تستطيع أن تتخذ قراراتها للاطمئنان على السلامة الصحية للجميع، وفقًا للأوضاع الراهنة.





وبشأن اللقاح الصيني، قال: بالتأكيد سيأخذ بعض الوقت لمعرفة درجة فعاليته، ونتمنى أن تكون له آثاره الطيبة المضادة لفيروس كورونا.





وثمّن عضو مجلس النواب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بها.





حظر الشيشة

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعدم التراخي في حظر تقديم الشيشة في المقاهي، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.





وشدّد النائب، على أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، لمواجهة أزمة كورونا، تستهدف صحة وسلامة المواطنين في المقام الأول، وتعمل العديد من الأجهزة التنفيذية على تفعيل هذه الجهود على أرض الواقع. وأوضح أنه أمام تزايد الأعداد مع الموجة الثانية، تلاحظ عدم التزام العديد من المقاهي، بحظر تقديم الشيشة للمواطنين، وهو أمر يتنافى مع قرارات الحكومة في هذا الصدد، ومع سبل المواجهة كون التدخين سبيلاً لنقل العدوى.





ولفت إلي أن تزايد أعداد الإصابات، يفرض ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، عن طريق تكثيف الحملات من الجهات المعنية، وتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها حظر الشيشة، وأن يكون لدى الوحدات المحلية ضوابط حاسمة، لمواجهة هذا التراخي في تنفيذ قرار حظر تقديم الشيشة.





وقف رحلات الطيران

طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، بضرورة تعليق الرحلات مع بريطانيا، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الدول قامت بتعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا.





وأضاف النائب محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صحة المواطن ودرجة السلامة الصحية للبلاد لها الأولوية من عمل أي قطاعات أخرى، ومنها قطاع الطيران، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات مضاعفة لمواجهة انتشار الفيروس.





وقال عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تثير كثير من المخاوف بشأن الوضع الصحي في المستقبل، لاسيما أن اللقاح الذي تم اكتشافه مؤخرًا ضد كورونا، ليست هناك دراية إذا ما كان يمكن استخدامه ضد السلالة الجديدة أم لا، كما أنه لم تثبت فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا قبل تحوره.





وتابع نائب البرلمان أن فيروس كورونا متحوّ، ولذلك يجب أن يتم إصدار قرارات سريعة تتماشى مع الطبيعة التي يكون عليها، على أن تكون تلك القرارات استباقية، ولا ننتظر أن تحدث كارثة أخرى.





غلق السناتر