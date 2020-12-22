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سلالة كورونا الجديدة.. إجابات لاستطلاعات الرأي تحذر: دخلنا في الجد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى رأفت

عقب محمد أحمد الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، على السلالة الجديدة من كورونا ، قائلًا : " إحنا دخلنا في الجد ، اللي فات حمادة ، واللي جاي حمادة تاني خالص " ، مشيرًا إلى أعداد إصابات كورونا أمس ، التي بلغت حوالي 712 حالة ، و 32 حالة وفاة .

وأضاف " محمد أحمد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أن عدد الإصابات زادت بسرعة هائلة في أيام قليلة ، مؤكدًا أن الموجة الثانية دخلت بقوة في مصر ، وأن الفيروس أصبح أكثر انتشارًا منه في الموجة الأولى ، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات ، معقبًا : " يا أخي اشتري صحتك وحياتك بـ 2 جنيه "  .

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي ، أن هناك العديد من المصابين بفيروس كورونا ليس لديهم ضمير، حيث يقوموا بالتعامل  مع الناس بشكل طبيعي دون أخذ حذرهم ، معقبًا : " الضمير فين ، إحنا هنخاف على نفسنا وعلى بعضينا إمتى " ، مؤكدًا أن من الممكن أن تلجأ الدولة للإغلاق مرة أُخرى نظرًا لتراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات .

وأكد " أحمد " ، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، مشيرًا إلى جهود الدولة في محاولة تخطي هذه الأزمة بكافة الطرق ، معقبًا : " الدولة مش هتوقف جمب كل واحد عسكري يعني " ، مضيفًا أن سبب انتشار الفيروس في إنجلترا هو عدم الالتزام بالإجراءات ، وعدم التخوف من سرعة انتشار الفيروس .

وأشار ، إلى أن يجب ارتداء الكمامات ، وغسل اليديين والوجه بصفة مستمرة ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، نظرًا إلى أن الفيروس يظل على الأسطح لفترة أطول في فصل الشتاء ، منوهًا إلى أن يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وتجنب رحلات السفر والتنقلات داخل مصر وخارجها 

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