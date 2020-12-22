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حوادث

ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص في القاهرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:19 م
ضبط مركزين لعلاج
ضبط مركزين لعلاج الإدمان
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كتب محمد صبري
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة فى مجال ضبط منشآت علاج الإدمان غير المرخصة، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام عدد من الأشخاص بإدارة منشأتين طبيتين لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام  والجهات المعنية تم استهداف المنشأتين المشار إليهما وذلك على النحو الآتى:-

ضبط (8 أشخاص – لخمسة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإدارة (مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم القاهرة)  ، وإحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية ، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية - إيصالات تحصيل استلام مبالغ مالية ودفاتر إثبات بيانات للنزلاء – ختم أكلاشية يحمل إسم المركز – مبلغ مالى) .

 وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المركز بدون ترخيص  مقابل مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص ، وصرف أدوية وعقاقير طبية بدون استشارة طبية ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم.  

كما تم ضبط (7 أشخاص "من بينهم 3 سيدات" – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإدارة (مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم القاهرة)  ، واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية.

 وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية - استمارات بيانات للنزلاء – إيصالات تخصيل رسوم -  مبلغ مالى) .

 وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المركز بدون ترخيص  مقابل مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص ، وصرف أدوية وعقاقير طبية بدون استشارة طبية ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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