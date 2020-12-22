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حوادث

ضبط 121 سيارة مخالفة لشروط الجمارك بـ جراجات شركة سياحة بالقاهرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:18 م
ضبط 121 سيارة مخالفة
ضبط 121 سيارة مخالفة لشروط الجمارك
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كتب محمد صبري
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 121 سيارة مخالفة لشروط الإعفاءات الجمركية بجراجات تابعة لإحدى شركات السياحة بالقاهرة.

أكدت معلومات إدارة مباحث الجمارك بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام أحد المعارض بالترويج لبيع وتأجير سيارات السياحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. 

بالبحث والتحرى تبين قيام إحدى شركات السياحة الكائنة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة بحجز ( عدد من الأماكن) بجراج إحدى المراكز التجارية الكائنة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة لانتظار السيارات .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الجراج حيث تم ضبط ( عدد 46 سيارة سياحة مختلفة الماركات من بينهم 30 سيارة منتهية التراخيص وعدد 16 سيارة بدون تراخيص) تابعة لشركة السياحة المتحرى عنها ومخزنة ومتروكة منذ فترة.

وذلك فى حضور المحاسب القانونى للشركة ، والذى بمناقشته تبين قيام شركة السياحة بحجز قطعة أرض كساحة إنتظار كائنة بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة، بهدف تخزين السيارات المملوكة لها ، وبالانتقال لساحة الانتظار تم ضبط ( عدد 75 سيارة سياحة مختلفة الماركات) وذلم فى حضور حارس الساحة ولم يقدم المحاسب القانونى للشركة أو الحارس أى أوراق خاصة بتلك السيارات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للفحص ومتابعة ملفات وبيانات تلك السيارات وتحديد الغرامات والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة عليها.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم 

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