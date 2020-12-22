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برلمان

أمين "النواب": 60 نائبا استخرجوا كارنيهات العضوية حتى الآن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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فريدة محمد
وصل عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذين استخراج كارنيهات العضوية، حتي موعد كتابه هذه السطور، إلي 60 برلمانيا من أصل 100  نائب، صرح بذلك المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب.

وقال فوزى،  وان  حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة اليوم لـ100 ناب من المتوقع أن يستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، على أن يتم استكمال على مدار الأيام الخمس القادمة استخراج كارنيهات العضوية لباقى النواب حسب الجدول المحدد سلفا وتم إبلاغهم به.

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021. 

وأبرزهم النواب كمال عامر، الدكتورة إيناس عبد الحليم، أحمد العوضى، هشام الحصرى، كما حضر كلا من النائبين صفوت البياضى ويوسف الحسينى.

وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على إذاعة الأغانى الوطنية منذ الصباح ،وذلك احتفالا بقرب إنطلاق الفصل التشريعى الثانى
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