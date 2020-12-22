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ديني

الأوقاف السودانية تشيد بإدارة واستثمار مال الوقف في مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
استقبل المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية اليوم الثلاثاء وفدًا متخصصا من هيئة الأوقاف السودانية، برئاسة عبد العاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية بالسودان، حيث أطلعهم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية على تجربة الهيئة في إدارة واستثمار أعيان الوقف، وعلى أطلس الأوقاف المصرية.

كما أبدوا انبهارهم الشديد بالتجربة المصرية في إدارة وحسن استثمار أعيان وأموال الأوقاف، متطلعين إلى الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الأوقاف السودانية، وهو ما رحب به رئيس الهيئة، مبديا استعداد هيئة الأوقاف المصرية لأي برامج تدريبية يطلبها الجانب السوداني في هذا المجال. 

فى سياق متصل.. قام  الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، بزيارة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020م، حيث أطلعهما الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، من جانبهما أشاد كل من  وزير الأوقاف السوداني ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بهذه الإصدارات وبدور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف، وفي حركة الترجمة، وفي مجال ثقافة الطفل.

وقال الدكتور عبد الرحيم ادم سليمان رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بالسودان لي ارتباط وحب قديم يربطني بجمهورية مصر العربية . فكنت استمع لإذاعة صوت العرب  بدأت زيارتي لمصر في أوائل التسعينات وزرت العديد من المدن المصرية.

 وأضاف خلال كلمته في افتتاح دورة تدريب الأئمة السودانيين نحن مطالبون بتجديد الخطاب الإسلامي ومن بين الأشياء التي يغفلها الخطاب الديني هو الاهتمام بالمرأة، نحن نقول إن إدارة البيت من الداخل أهم من إدارة المجتمع. 

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لوزير الأوقاف المصري  الذي أعد لنا لقاءات مع المفتي والبابا حتى نتبادل وجهات النظر. 
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