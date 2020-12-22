الأوقاف السودانية تشيد بإدارة واستثمار مال الوقف في مصر

استقبل المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية اليوم الثلاثاء وفدًا متخصصا من هيئة الأوقاف السودانية، برئاسة عبد العاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية بالسودان، حيث أطلعهم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية على تجربة الهيئة في إدارة واستثمار أعيان الوقف، وعلى أطلس الأوقاف المصرية.





كما أبدوا انبهارهم الشديد بالتجربة المصرية في إدارة وحسن استثمار أعيان وأموال الأوقاف، متطلعين إلى الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الأوقاف السودانية، وهو ما رحب به رئيس الهيئة، مبديا استعداد هيئة الأوقاف المصرية لأي برامج تدريبية يطلبها الجانب السوداني في هذا المجال.



