موسم للتزاوج وتخزين الطعام.. 10 معلومات عن الانقلاب الشتوي

1. الانقلاب الشتوي ظاهرة فلكية يتميز فيها اليوم بأقصر مدة للنهار، وأطول مدة لليل خلال السنة، وتحدث هذه الظاهرة على كل كوكب.





2. يحدث الانقلاب الشتوى يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهي أثناء دورانها حول الشمس ليس عمودية وإنما لكنها مائلة.





3. تعرف هذه الظاهرة با نقلاب ديسمبر في نصف الأرض الشمالي ، أما في نصف الكرة الجنوبي يطلق عليها اسم انقلاب يونيو.





4. يقع انقلاب شتوي في نصف الأرض، ويصبح اليوم أقصر نهاراً وأطول ليلاً، وعندما تكون الشمس أيضاً خلال النهار في أدنى ارتفاع لها.



5. خلال يوم الانقلاب الشتوى يكون القطب الشمالى لكوكبنا مائل بعيداً عن الشمس، وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء.



