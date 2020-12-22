موسم للتزاوج وتخزين الطعام.. 10 معلومات عن الانقلاب الشتوي

شهدت الكرة الأرضية أمس، الإثنين، حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوى، وهي تمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، وبداية فصل الصيف فى النصف الجنوبى.
ويقدم «صدى البلد» 10 معلومات عن ظاهرة الانقلاب الشتوي:
1. الانقلاب الشتوي ظاهرة فلكية يتميز فيها اليوم بأقصر مدة للنهار، وأطول مدة لليل خلال السنة، وتحدث هذه الظاهرة على كل كوكب.
2. يحدث الانقلاب الشتوى يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهي أثناء دورانها حول الشمس ليس عمودية وإنما لكنها مائلة.
3. تعرف هذه الظاهرة بانقلاب ديسمبر في نصف الأرض الشمالي، أما في نصف الكرة الجنوبي يطلق عليها اسم انقلاب يونيو.
4. يقع انقلاب شتوي في نصف الأرض، ويصبح اليوم أقصر نهاراً وأطول ليلاً، وعندما تكون الشمس أيضاً خلال النهار في أدنى ارتفاع لها.
5. خلال يوم الانقلاب الشتوى يكون القطب الشمالى لكوكبنا مائل بعيداً عن الشمس، وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء.
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6. يعتبر الانقلاب موعدا ممتازا في الدورة السنوية لبعض الثقافات، ومنها أنه دليلا لبعض النشاطات كالتزاوج عند الحيوانات وتخزين مؤون الطعام.
7. ويعد الانقلاب الشتوي في بعض الثقافات منتصف فصل الشتاء، بينما تراه ثقافات أخرى أنه بداية لفصل الشتاء بسبب التناقص التدريجي في عدد الساعات.
8. يتداخل هذا الحدث عالمياً في الثقافات بشكل مختلف بما يميزه من مظاهر أعياد أو شعائر دينية متعددة وكذلك احتفالات أخرى خلال الفصل.
9. من الناحية الفلكية، تستخدم تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول، حيث يبدأ الربيع فى الاعتدال الربيعى، ويبدأ الشتاء فى الانقلاب الشتوي إلخ.
10. ومن ناحية الأحوال الجوية، تبدأ الفصول فى اليوم الأول من الأشهر التى تشمل الاعتدالين والانقلابين فى نصف الكرة الشمالى، فيمتد الشتاء من 1 ديسمبر إلى 28 فبراير (29 فبراير فى السنة الكبيسة).