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محافظات

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة وفتح شارع في كفر الشيخ "صور"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف على هذه الحملة المكبرة، اللواء ياسر غانم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، والعقيد أحمد الشناوي، رئيس قسم شرطة المرافق بكفر الشيخ.

ونجحت الحملة المكبرة في فتح الشارع الواقع بين مدرسة الثانوية بنات وخلف محلات الشبراوي وإزالة جميع الأكشاك والعشوائيات الموجودة في الشارع.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بإزالة كل الإشغالات بالمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، عقب التنبيه عليهم عدة مرات، حتى لا يضار أحد من تطبيق القانون دون تنبيه، مشيدًا بأصحاب المحال الملتزمين بعدم التعدي على الطرق.
حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة وفتح شارع في كفر الشيخ "صور"
حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة وفتح شارع في كفر الشيخ "صور"
حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة وفتح شارع في كفر الشيخ "صور"
حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة وفتح شارع في كفر الشيخ "صور"
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