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أخبار البلد

مع السماح للجماهير برؤيتهم.. حديقة الحيوان: الـ 3 زرافات ستظل تحت الحجر البيطرى لمدة 3 أشهر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، أنه سيتم استقبال 3 زرافات جدد بحديقة الحيوان قادمين من جنوب أفريقيا، وهذا سيعد حدثا كبيرا جدا.


 وقال رجائي، خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، إن الـ 3 زرافات ستظل فى الحجر البيطرى لمدة 3 أشهر لفحصها والتأكد من خلوها من أى أمراض أو فيروس كورونا.


وأضاف رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، أن وضع الزرافات فى الحجر البيطرى لا يعنى منع عرضهم أمام الجمهور، ولكن الحجر البيطرى سيكون فى أماكن عرضهم وبيتهم بالحديقة.


وأكد أن وزير الزراعة أعطى لنا تعليمات بالتفكير خارج الصندوق معلقا: "كان لازم اتصرف ومفيش موارد، لذا فكرنا في خط الإكثار للحيوانات الموجودة بالحديقة ثم تبادل الحيوانات مع حيوانات من دول أخرى".




 وتابع قائلا: "استقبلنا الدب الروسي والكانجاروالأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف".
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