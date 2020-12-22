تطوير ورفع كفاءة.. تنفيذ أعمال رصف في الدقهلية

، المحاسب طارق شكري، رئيس مركز ومدينة شربين، بمتابعة تنفيذ أعمال الرصف بشوارع المدينة، والتي تستهدف رفع كفاءة الشوارع وفقًا لخطة المحافظة التي يتم تنفيذها. كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة للسيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.





وأوضح رئيس مركز شربين انه تم متابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة بشارع الجيش داخل المدينة بمساحة 400 متر طول وعرض 10 أمتار بداية من مدخل المدينة حتى مزلقان السكة الحديد بتكلفه تبلغ 700 ألف جنيه، وأشار رئيس المركز إلى أنه يتم تدريجيا استكمال باقي الشوارع خلال الأيام القادمة، تيسيرًا على المواطنين.





وقال إنه تم تركيب بلاعات لصرف مياه الأمطار قبل البدء في تنفيذ أعمال الرصف بشوارع المدينة.





وذكر أنه يتم الإعداد لتنفيذ مبادرة حياة كريمة داخل نطاق المركز وبجميع القرى والعزب، حيث يجرى حصر احتياجات كل وحدة محلية من البنية التحتية لرفع كفاءة الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والأبنية التعليمية للعمل بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأكد محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لانتهاء المشروعات ودخولها الخدمة عملا على راحة المواطنين بالقرى.