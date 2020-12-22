ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطوير ورفع كفاءة.. تنفيذ أعمال رصف في الدقهلية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب طارق شكري، رئيس مركز ومدينة شربين، بمتابعة تنفيذ أعمال الرصف بشوارع المدينة، والتي تستهدف رفع كفاءة الشوارع وفقًا لخطة المحافظة التي يتم تنفيذها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة للسيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين. 

وأوضح رئيس مركز شربين انه تم متابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة بشارع الجيش داخل المدينة بمساحة 400 متر طول وعرض 10 أمتار بداية من مدخل المدينة حتى مزلقان السكة الحديد بتكلفه تبلغ 700 ألف جنيه، وأشار رئيس المركز إلى أنه يتم تدريجيا استكمال باقي الشوارع خلال الأيام القادمة، تيسيرًا على المواطنين.

وقال إنه تم تركيب بلاعات لصرف مياه الأمطار قبل البدء في تنفيذ أعمال الرصف بشوارع المدينة.

وذكر أنه يتم الإعداد لتنفيذ مبادرة حياة كريمة داخل نطاق المركز وبجميع القرى والعزب، حيث يجرى حصر احتياجات كل وحدة محلية من البنية التحتية لرفع كفاءة الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والأبنية التعليمية للعمل بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لانتهاء المشروعات ودخولها الخدمة عملا على راحة المواطنين بالقرى. 
تطوير ورفع كفاءة.. تنفيذ أعمال رصف في الدقهلية
تطوير ورفع كفاءة.. تنفيذ أعمال رصف في الدقهلية
تطوير ورفع كفاءة.. تنفيذ أعمال رصف في الدقهلية
تطوير ورفع كفاءة.. تنفيذ أعمال رصف في الدقهلية
تطوير ورفع كفاءة.. تنفيذ أعمال رصف في الدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس مدينة الغردقة يواصل رصف الشوارع وتجميل الطرق الداخلية

رئيس مدينة سفاجا تتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع والميادين

محافـظ المنوفية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة شارعي سعد زغلول وعاطف السادات

سكرتير عام الدقهلية يتابع إجراءات التنفيذ في مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة

سكرتير عام الدقهلية يتابع أعمال تطوير مزلقانات السكة الحديد فى طلخا

محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للطرق الداخلية

ترشيحاتنا

هل صلاة الضحى تعوض صلاة الفجر؟.. الإفتاء تجيب

جمعت بين زوجين فى شهر العسل.. تجديد حبس عروس بنها 15 يوما

الأرصاد الجوية توجه رسالة مطمئنة للصيادين وتحذر قائدي السيارات.. فيديو

موقف الجماهير من رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. شاهد

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل القمة.. وشوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

خلال ساعات.. طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد

حفل استقبال 100 نائب بالبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. صور

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب