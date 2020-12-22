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أخبار العالم

إعلامي لبناني: جريمة اغتيال بجاني تمت بطريقة احترافية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:30 م
لحظة اغتيال المصور
لحظة اغتيال المصور اللبناني
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محمود نوفل
أكد الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب أن جريمة اغتيال المصور اللبناني جوزيف بجاني، أثارت ردود فعل مستنكرة وغاضبة وخوف من الناشطين والصحافيين والإعلاميين ومعظم شرائح المجتمع اللبناني. 


وقال أبو زينب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "ربما كاميرا ⁧المصور جوزيف بجاني‬⁩ التقطت ما لا يجب أن تراه عين.. والسؤال الذي يخطر في بال اللبنانيين لماذا أخذ الجناة القتلة هاتف جوزيف؟".
 

 وأوضح الإعلامي اللبناني أن ‏الجناة نفذوا عملية الاغتيال صباح الاثنين، وما التقطته كاميرا البناية من أمام منزل المصور جوزيف بجانبي يكشف احتراف الجناة بالقتل، وهذا يدل على أنه كان هناك فريق مراقبة.


وأضاف: ‏"باختصار العملية تمت بطريقة احترافية بامتياز ولا يستطيع أن يقوم بها سوى فريق منظم ومدرب، وعلينا أن لا نستبق التحقيقات الأمنية والقضائية والانتظار قليلًا لنتائج التحقيقات التي بدأت منذ اللحظة الأولى لعملية الاغتيال".


واختتم تصريحاته مشددا على ضرورة الكشف عن الجناة حيث قال: "وعلى السلطات اللبنانية الإسراع بالكشف عن الجناة، كي لا تتكرر عملية الاغتيال ويدخل لبنان في نفق أسود جديد من دوامة القتل والعنف، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية السيئة، والتي لم يشاهد اللبنانيين هكذا أزمة اقتصادية منذ ٣٠ عامًا".


وكان وزير الداخلية اللبناني التقى بحكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بمكتبه صباح اليوم رئيس بلدية الكحالة جان بجاني للوقوف على آخر تطورات حادث اغتيال المصور جوزيف بجاني التي وقعت بالأمس أمام منزله. 


وتناول اللقاء الذي جمع فهمي برئيس بلدية الكحالة الاطلاع على الاتصالات التي أجراها منذ اللحظة الأولى لحادث الاغتيال مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي أكد العمل على الإسراع في التحقيقات في الجريمة التي أودت بحياته، وفق ما ذكر موقع "ام تي في".


وأكد وزير الداخلية اللبناني متابعته الحثيثة للقضية حتى كشف المجرمين، حيث وجه تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ولكل أهالي بلدة الكحالة.


وكان مقتل المصور اللبناني، جوزيف بجاني، أمس الاثنين، تسببت في حالة من الجدل والردود الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي التى شهدت انتفاضة عارمة للرد على مقتله.


بجاني ذاك المصور الذي كان يعمل لدى القوات المسلحة اللبنانية رصدت إحدى كاميرات الفيديو المثبتة أمام منزله في بلدة الكحالة جريمة مقتله بل وثقتها لتكون الشاهد على عملية اغتيال عين الحقيقة.
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