شاهد.. تفاصيل استقبال 3 زرافات بحديقة الحيوان قادمة من جنوب أفريقيا

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لوزارة الزراعة بحديقة الحيوان، إن الفترة الماضية شهدت قلة في الموارد الخاصة بحديقة الحيوان، بسبب فيروس كورونا والظروف التى تحيط بالعالم من وباء عالمى، وهو ما أثر بشكل كبير على دخل الحديقة، منوها إلى أن وجد توجيهات من وزير الزراعة بطرح أفكار مختلف فى تدبير حيوانات جديدة، فى ظل وجود ضعف في الموارد المالية.





وأضاف محمد رجائى، خلال حوارها المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم إتباع خطة البدل من قبل حديقة الحيوان، أى تقوم حديقة الحيوان بتدبير حيوانات أخرى دون تعبئة أو تكلفة على الدولة، لافتا إلى أن الفترة الماضية تواصلت حديقة الحيوان مع حدائق عالمية، وبالفعل استطاعت أن تدبر عرض الزرافات الثلاثة، الذى وافق عليه وزير الزراعة، وبالفعل نجحت الدولة المصرية فى جلب تلك الزرافات رغم ظروف الطيران المضطرب.





وأشار "رجائى"، إلى أن الزرافات وصلت بالفعل مطار القاهرة، مضيفا أن بيت الزرافات تم تجهيزه لإستقبال تلك الزرافات، متابعا أن خطة التطوير تشمل محورين هامين، الأول هو ما يخص خدمات الجمهور، من مقاعد، مساحات خضراء، تهذيب أشجار ودورات المياه، والثاني بناء مدينة ملاهى جديدة وحديقة للطفل كان لها دور تعليمي.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية لوزارة الزراعة بحديقة الحيوان، أن جميع الحيوانات بصحة جيدة، حتى أن تلك الحيوانات تحصل على تطعيمات بصفة دورية، ولم يظهر حتى الأن أى أعراض مرضية داخل الحديقة.



