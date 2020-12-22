ننشر جدول امتحانات قسم اللغة الإنجليزية بحقوق القاهرة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بقسم اللغة الإنجليزية، حيث جاءت مواعيد الامتحانات وفقًا للجدول الآتي:





ويمتحن طلاب الفرقة الثانية في مادة ريادة الأعمال يوم الثلاثاء الموافق 5/1/2021 ويمتحن طلاب الفرقة الأولى في مادة مدخل العلوم القانونية يوم الاحد الموافق 10 من نفس الشهر ، على أن يتم عقد اختبار مادة تاريخ القانون لطلاب الفرقة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.





كما يتم عقد اختبار مادة الدولي الخاص لطلاب الفرقة الثالثة يوم الخميس الموافق 14/12/2021 ، ويتم عقد اختبار مادة التشريع الضريبي يوم الجمعة الموافق 15 من نفس الشهر ، على أن يتم اختبار مادة أحوال شخصية لغير المسلمين يوم الأحد الموافق 17 من نفس الشهر ، على أن يتم إجراء اختبار الشريعة الاسلامية لطلاب الفرقة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 19 من نفس الشهر .





ويتم إجراء اختبار القانون المدني لطلاب الفرقة الثالثة يوم الخميس الموافق 21/1/2021 ، كما يتم إجراء مادة التشريعات الاجتماعية لطلاب الفرقة الرابعة يوم الجمعة الموافق 22 من نفس الشهر ، على أن يتم إجراء اختبار مادة تاريخ قانون لطلاب الفرقة الأولى يوم الأحد الموافق 24 من نفس الشهر ، كما يتم إجراء اختبار مادة قانون الإثبات لطلاب الفرقة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2021.





ويمتحن طلاب الفرقة الثالثة مادة قانون العمل يوم الخميس الموافق 28/12/2021 ، كما يتم إجراء اختبار مادة القانون المدني لطلاب الفرقة الرابعة يوم الجمعة الموافق 29 من نفس الشهر ، على أن يتم إجراء اختبار مادة القانون الدستوري لطلاب الفرقة الاولى يوم الاحد الموافق 21/1/2021 ، كما يمتحن طلاب الفرقة الثانية مادة التشريعات الاقتصادية يوم الثلاثاء الموافق 2/2/2021 ويتم إجراء امتحان مادة الشريعة الاسلامية لطلاب الفرقة الثالثة يوم الخميس الموافق 4 من نفس الشهر .

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كما يمتحن طلاب الفرقة الرابعة مادة أصول الفقه يوم الجمعة الموافق 5/2/2021 ، ويتم اختبار مادة التدريب القانوني لطلاب الفرقة الثانية يوم السبت الموافق 6 من نفس الشهر ، على أن يتم اختبار طلاب الفرقة الثالثة في مادة مبادئ القانون التجاري يوم الاحد الموافق 7 من نفس الشهر ، على أن يتم اختبار طلاب الفرقة الرابعة في مادة التدريب القانوني يوم الاثنين الموافق 8/2/2021





وأكدت الكلية على التزام جميع الطلاب بالاجرءات الاحترازية المقررة ومنع دخول أي طالب بدون ارتداء الكمامات ، وتكون مدة الامتحان ساعتان ، ويجب أن يكون الطالب مسددا للمصروفات الدراسية.