مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حوادث بالمنيا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرين، في 3 حوادث طرق بسبب الشبورة المائية في المنيا تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بمصرع عامل، وإصابة 6 أشخاص في 3 حوادث طرق، بينهم مصرع عامل، وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وإصابة شخصين اثنين بينهم طالب بكلية الشرطة في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الغربي أمام قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، وإصابة شخص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الغربي أمام قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة.





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وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة،وتم نقل الجثة المشرحة وتحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفي العام لتلقيهم العلاج والاسعافات الأولية ،واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



