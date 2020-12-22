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أخبار العالم

قضايا فساد نتنياهو.. أعضاء لجنة التحقيق في قضية الغواصة يقدمون استقالتهم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:39 م
أعضاء لجنة التحقيق
أعضاء لجنة التحقيق في قضية الغواصة يقدمون استقالتهم
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سمر صالح
قدم أعضاء لجنة التحقيق في قضية الغواصات، اليوم الثلاثاء، استقالتهم، بسبب خلاف مع المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت ب،شأن نطاق صلاحيات تحقيقهم.
 
وقال رئيس اللجنة القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف، إن أعضاء اللجنة قدموا استقالتهم بسبب القيود المفروضة عليهم من قبل المدعي العام.
 
وردًا على ذلك، كتب جانتس إلى ماندلبليت وطلب منه السماح بتعيين أعضاء جدد في اللجنة.
 
وقال جانتس: "في ضوء الأهمية الكبيرة للقضية، أحثه على استكمال عملية التحقيق بشكل عاجل والسماح للجنة ببدء العمل لأنها قضية ذات أهمية قصوى للأمن والاقتصاد والجمهور".
 
وقبل شهر، أعلن جانتس بدء التحقيق في قضية الغواصات، فيما اعتبر أنها ضربة موجهة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومع ذلك، طلب ماندلبليت لاحقًا من جانتس تأجيل التحقيق في هذه القضية.
 
وتدور قضية الغواصة، المعروفة باسم القضية 3000، حول مزاعم بوجود مخطط رشوة ضخم في عملية شراء الدولة بمليارات الشيكل لسفن بحرية من شركة بناء السفن الألمانية تيسينكروب. 
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