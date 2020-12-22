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فن

إليسا تهاجم حكومة بلادها: جرائم التصفية مستمرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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منار نور
تواصل الفنانة إليسا هجومها على حكومة بلادها لبنان بسبب الأوضاع الأخيرة التي تشدها البلاد الفترة القادمة. 


وغردت إليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "قال ما بيعرفو شو في بمرفأ بيروت بس بيعرفو شو في بمرفأ تل أبيب... وجرايم التصفية مستمرة! وكلنا مقتنعين إنو تصفية وعارفين المسئولين بس ما حدا بيتصرف. لهون وصلنا بهالبلد؟ الله يرحمك يا #جوزيف_بجاني  قتلوك بدم بارد و الله لا يسامح كل هل المجرمين يللي عم بصفوا شبانا واحد واحد".


ومن القرارات المهمة التي اتخدتها ملكة الإحساس في حياتها، تبني طفل ترعاه؛ ليعوضها شعور الأمومة بعدما حُرمت منه، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لعلاجها من سرطان الثدي الذي أصابها قبل عامين.


وقالت إليسا من قبل، في أحد الحوارات التليفزيونية، إنها ليست نادمة على عدم اتخاذ قرار الزواج، ومن الممكن أن تتبنى طفلا تخلى عنه أهله، وتبث في حياته السعادة والأمل.


وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي في 2018 من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في أغسطس 2018، وكشفت خلاله عن رحلة علاجها الصعبة ضد المرض الخبيث.

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