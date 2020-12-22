برلماني: قانون الإيجارات القديم يتطلب حوارا مجتمعيا وإحصاء جغرافيا للعقارات

قال النائب طارق شكرى عضو مجلس النواب و رئيس وحدة التطوير العقاري باتحاد غرف الصناعات أن اصدار قانون الإيجارات القديم يتطلب أولا اجراء حوار مجتمعي شامل يضم كل الفئات المجتمعية كما يتطلب اعداد إحصاء دقيق حول العقارات القديمة و المناطق الجغرافية الخاصة بها مضيفا " الأرقام اكثر قدرة على حسم الامر ".





وشدد النائب طارق شكرى عضو مجلس النواب على أهمية قيمة المناقشة المجتمعية لمثل هذه التشريعات الهامة لانها تهم قطاع كبير مضيفا " لابد من اصدار قانون قابل للتطبيق على ارض الواقع حتى لا يجد عراقيل مجتمعية موضحان ان الحوار المجتمعي يحقق التقارب بين المشرع و المواطن.





وقال عضو مجلس النواب العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية حضارية بالمعني الحقيقي والمدينة تقوم على الحلول الذكية للعديد من المشكلات و تعبر عن نظرة سنوات للأمام مشيدا بكافة المشروعات القومية و تطوير الطرق الامر الذي يخدم الاستثمارات و السياحية.





أضاف عضو مجلس النواب ان: " العاصمة الإدارية تساهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية و تنظر للمستقبل و خطة مصر لعام ٢٠٣٠ مضيفا " الخطة المستقبلية التي تتبعها الدولة تقوم على جذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية و تتناسب بشكل كبير مع مصر كدولة حديثة و تقلل التزاحم في العاصمة " القاهرة".





وحول قانون التصالح في مخالفات البناء قال :" فلسفة القانون إصلاحية وليست عقابية وتراعي التخطيط مضيفا " القانون ساهم في حل المشكلات العالقة ووفر موارد مالية للدولة للانتهاء من المرافق المختلفة



