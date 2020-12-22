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برلمان

برلماني: قانون الإيجارات القديم يتطلب حوارا مجتمعيا وإحصاء جغرافيا للعقارات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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فريدة محمد
قال النائب طارق شكرى عضو مجلس النواب و رئيس وحدة التطوير العقاري باتحاد غرف الصناعات   أن اصدار قانون الإيجارات القديم يتطلب أولا اجراء حوار مجتمعي شامل يضم كل الفئات المجتمعية كما يتطلب اعداد إحصاء دقيق حول العقارات القديمة و المناطق الجغرافية الخاصة بها مضيفا " الأرقام اكثر قدرة على حسم الامر ".

وشدد النائب طارق شكرى عضو مجلس النواب  على أهمية قيمة المناقشة المجتمعية لمثل هذه التشريعات الهامة  لانها تهم قطاع كبير مضيفا " لابد من اصدار قانون قابل للتطبيق على ارض الواقع حتى لا يجد عراقيل مجتمعية  موضحان ان الحوار المجتمعي يحقق التقارب بين المشرع  و المواطن.

وقال عضو مجلس النواب العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية حضارية بالمعني الحقيقي والمدينة تقوم على الحلول الذكية للعديد من المشكلات و تعبر عن نظرة سنوات للأمام مشيدا بكافة المشروعات القومية و  تطوير الطرق الامر الذي يخدم الاستثمارات و السياحية.

 أضاف عضو مجلس النواب ان: " العاصمة الإدارية تساهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية و تنظر للمستقبل  و خطة مصر لعام ٢٠٣٠ مضيفا " الخطة  المستقبلية التي تتبعها الدولة تقوم على جذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية و تتناسب بشكل كبير مع مصر كدولة حديثة و تقلل التزاحم في العاصمة " القاهرة".

وحول قانون التصالح في مخالفات البناء قال :" فلسفة القانون إصلاحية وليست عقابية وتراعي التخطيط مضيفا " القانون ساهم في حل المشكلات العالقة ووفر موارد مالية للدولة للانتهاء من المرافق المختلفة

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