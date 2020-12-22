2 يناير.. "ضي" يبدأ نشاطه التشكيلي فى 2021 بـ"ثلاثة فى مرايا اللون"

أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، فى بيان صحفي ظهر اليوم الثلاثاء، أن أول أنشطته للعام 2021 سيكون استقبال معارض هامة لثلاثة فنانين تشكيليين.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن جاليري "ضي" سيشهد يوم السبت 2 يناير 2021 افتتاح ثلاثة معارض شخصية لثلاثة فنانين تشكيليين تحت عنوان "ثلاثة فى مرايا اللون".

وأوضح قنديل؛ أن المعرض الأول للفنانة أسماء مجدى وهى واحدة من أبرز التشكيليات الشابات اللاتى برزن فى المرحلة الأخيرة، وتمتلك مقدرة تقنية عالية خصوصا فى البورتريه، قلما نجدها الآن فى فنانات شابات، ويأتى معرضها تحت عنوان "الأولون"، ويتضمن 50 لوحة تمثل آخر إنتاج للفنانة التى سبق لها إقامة أربعة معارض شخصية.

وأشار إلى أن المعرض الثانى للفنانة مها عبد الكريم بعنوان "حالة حوار"، ويمثل آخر إنتاجها فى فن الزجاج الذى تشتهر به، وهي شقيقة الفنانة الكبيرة عايدة عبد الكريم، و تلميذة الفنان الكبير الراحل زكريا الخنانى رائد فن الزجاج، وستقدم "مها" 20 عملا فنيا زجاجيا.

وسبق للفنانة مها عبد الكريم أن شاركت فى معارض جماعية عديدة من أهمها معرض الفنون-تحيا مصر- بمركز الجزيرة للفنون 2014

و معرض-" جيل جديد"- 2018 بمتحف زكريا الخنانى وعايده عبد الكريم، و أقامت معرضا متفردا "حديقتى الزجاجية" بحديقة متحف الخنانى وعايدة عبد الكريم افتتحه رئيس قطاع الفنون التشكيلية فى مارس 2015 .

أما المعرض الثالث فهو للفنان رأفت أحمد، وهو فنان مهم وصاحب تجربة أصيلة رغم عدم شيوع اسمه بشكل كبير فى الحركة التشكيلية المصرية بسبب إقامته الطويلة فى المملكة العربية السعودية التى كان يشارك باستمرار فى معارضها خاصة المقامة فى أتيليه جدة للفنون الجميلة والمركز السعودى للفنون التشكيلية، كما شارك فى مسابقة ملون السعودية للفن التشكيلى و فاز بإحدى جوائزها.

وشارك الفنان رأفت أحمد مؤخرا في مهرجان "ما بعد الكورونا" الذي نظمه جاليري ضي، كما شارك في ورشة "حوارات الوجوه والأماكن" التي أقيمت بين الفنانين المصريين والسعوديين في جاليري ضي خلال العام 2019 .

ولفت هشام قنديل إلى أن المعارض الثلاثة تمثل استهلالا رائعا لنشاط "ضي" للعام 2021 و سيتبعها مجموعة مهمة من المعارض الأخرى الشخصية و الجماعية.

يذكر أن معرض الأعمال التشكيلية الخاص بالمشاركين في مسابقة مهرجان "ما بعد الكورنا" الذي افتتح بجاليري "ضي" فى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضى، ينتهى يوم الإثنين المقبل.