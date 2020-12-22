تربية نوعية عين شمس: إجراءات احتزازية مشددة.. رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية.. وبدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

بإجراءات احترازية.. «تربية نوعية عين شمس» تبدأ الاختبارات النظرية 9 يناير

عميد تربية عين شمس: حصلنا على المركز الأول في رفع المقررات الدراسية على المنصة التعليمية

تربية نوعية عين شمس: نعد أولى الكليات التي دونت منصتها الإلكترونية للطلاب العام الماضي بالجامعة

بعد اعتماد التعليم الهجين بمصر الذي ينص على تقسيم نسبة حضور الطلاب من داخل الحرم الجامعي بنسبة تصل إلى 50%، وعبر المنصات الإلكترونية بنسبة 50%، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة الطلاب، والحد من انتشار العدوى بينهم.. يرصد موقع "صدى البلد"، آلية عمل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس عبر المنصات التعليمية وأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.





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قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن اليوم أول أيام الامتحانات العملية للفرقة الرابعة داخل الكلية، وذلك في وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة الطلاب ضد عدوى فيروس كورونا والحد من انتشار العدوي بينهم.

وأوضح "السيد " في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن بداية الاختبارات النظرية بالكلية 9 يناير 2021 وذلك حرصًا على توفير الوقت الكافي للطلاب بعد الامتحانات العملية لتحصيل المقررات الدراسية، لافتًا إلى أنه تم رفع كافة المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية بجودة عالية.

وأكد "السيد"، تعاون الهيئة الطبية والأمن الجامعي مع إدارة الكلية لفرض الرقابة علي الطلاب للتأكد من التزام الطلاب بتطبيق التدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات داخل قاعات الكلية، مشيرا إلى اعتماد الاختبارات الإلكترونية كبديل لاختبارات المقالية للتسهيل علي الطلاب، موضحًا أن مدة الامتحان ساعة واحدة فقط يمكن خروج الطلاب بعد 45 دقيقة وذلك لمنع تكدسات الطلاب بالمخارج الخاصة بمباني الكلية.





ولفت "السيد" إلى أن اليوم أول أيام الامتحانات العملية للفرقة الرابعة داخل الكلية، وذلك في وسط إجراءات احترازية مشددة تتمثل في ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتعقيم المستمر.

وأشار عميد الكلية إلى أن رفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية لرفع الأعباء عن كاهل الأهالي والالتزام بالتعليم المدمج والبُعد عن الكتب المطبوعة التي من الممكن ان تتسبب في انتشار العدوي بين الطلاب.





ونوه عميد كلية التربية النوعية، بأن الكلية حصلت علي المركز الأول بالجامعة في رفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية التعليمية بجودة عالية بنسبة 96.4% ، لافتا الى توفير الإنترنت مجانًا للطلاب داخل الحرم الجامعي وأثناء فترة الامتحانات.





واستطرد أن في ظل الظروف التي مرت بها العملية التعليمية أثناء انتشار عدوي فيروس كورونا ، تعتبر الكلية أولي الكليات التي وفرت منصة إلكترونية لرفع كافة المقررات الدراسية لمساعدة الطلاب واستخدامها في رفع الأبحاث المقررة بدلًا من الاختبارات والتدريبات العملية أيضًا.

الجدير بالذكر أنه قد فجر الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، مفاجأة عن أقوى منصة جامعية «أدرس في مصر».

وقال فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج وطن رقمي، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، إنه نعمل في أكثر من محور في مسألة التعليم الرقمي، مضيفا أن محور المؤسسات التعليمية ومحور البحث العلمي والمستشفيات الجامعية.

وأضاف مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، أن لدينا تصميما لمجموعة المشروعات لكل محور من المحاور سالفة الذكر، مستدركا أنه من المنصات والبوابات نفذنا منصة من شهر أبريل الماضي أسمها ادرس في مصر لتحقق التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكمل فاروق، أن المنصة سالفة الذكر تعطي فرص كبيرة للشباب المصري للتعلم، الوزارة بذلت فيها مجهودا ضخما جدا إلى تحققت على أرض الواقع.