ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجد الفيرارى لا يتوقف.. سكاي سبورتس: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حتى الآن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:57 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
اختارت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول كأفضل لاعب في أول 14  جولة، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وذكرت شبكة "سكاي" سبورتس، أن محمد صلاح أحتل صدارة قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ثانيا، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول ثالثا.

وأكدت الشبكة، أنها اختارت الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفقا لـ 32 معيارا، من ضمنهم تسجيل الأهداف وصناعتها، وعدد المراوغات.

ويتصدر محمد صلاح، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ويحل كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، في المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا.

‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.

يذكر أن محمد صلاح أثار الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الريدز، حيث قال في تصريحات إسبانية: "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحيطم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سون مين نجم توتنهام يفوز بجائزة أفضل لاعب بـ البريميرليج في أكتوبر

صراع الهدافين يشتعل بالدوري الإنجليزي .. موقف محمد صلاح من الحذاء الذهبي

صلاح يشارك جمهوره الاحتفال بالفوز على كريستال بالاس بسباعية

صحفي إنجليزي: لا توجد أزمة بين صلاح وكلوب بسبب دكة البدلاء

ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح.. والفرعون يحسم رغبته

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من ريال مدريد

ترشيحاتنا

ليس بيج رامي وحده.. ابن الدقهلية يحصد برونزية العالم في كمال الأجسام .. شاهد

نجم الزمالك يلجأ لوكيل كارتيرون.. اعرف السبب

موقف الجماهير من رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. شاهد

أدعية الفرج العاجل.. أدوية ربانية تزيل الهم والحزن

خاص .. أفريقيا تدخل التاريخ بأكبر تجمع اقتصادي فى العالم

خصم 50% من المرتب والفصل من الوظيفة.. أبرز عقوبات الموظفين بـ قانون الخدمة المدنية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد

حفل استقبال 100 نائب بالبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. صور

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب