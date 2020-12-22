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تعليم

جامعة حلوان تطلق قوافل تنموية بمركزي الصف والبدرشين في الجيزة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:45 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة خمس قوافل تنموية في مركزي الصف والبدرشين بمحافظة الجيزة، والتي تقام تحت إشراف  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  و الدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي.

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وأوضح الدكتور ماجد نجم حرص الجامعة على تنظيم  مثل هذه القوافل التنموية تأكيدا للدور  المجتمعي للجامعة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والاجتماعية للمناطق الأكثر احتياجًا، من أجل تحقيق دور فعال ومؤثر وريادي فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالجامعة، وفى إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين به وتلبية احتياجاتهم .


 
وأوضح  الدكتور خالد القاضي، أن لجنة التواصل المجتمعي بالتعاون مع قطاع البيئة بالجامعة بصدد إعداد خمس قوافل تنموية تشارك فيها كليات ( الطب - الصيدلة - التمريض - الفنون التطبيقية - الاقتصاد المنزلي - التربية - الآداب - الخدمة الاجتماعية - هندسة حلوان - هندسة المطرية)، وأن القافلة تتضمن العديد من المحاور في مجالات متعددة منها الجانب الطبي البشري والبيطري والجانب التنموي والذي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والجانب الاجتماعي والنفسي والجانب البيئي والجانب الزراعي، وذلك أسوة بالقافلة التنموية الناجحة التي أعدتها اللجنة العام الماضي بمركز ومدينة أطفيح بالجيزة.


ويشارك في القافلة  الجامعات والإدارة المحلية وأعضاء مجلسي الشيوخ والشعب في المناطق المستهدفة، وتبدأ فعاليات القافلة التنموية الاولى بمحافظة الجيزة نهاية شهر ديسمبر.
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