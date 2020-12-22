باقي ١٠ أيام.. أمن القاهرة تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى

طالب مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة المواطنين بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة الزمنية قبل ٣١ ديسمبر من الشهر الجاري، حتى لا تقع غرامات مالية على المخالفين.





وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، واستقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة.





وقد أمهلت وزارة الداخلية قائدى المركبات مهلة تنتهى فى 31 ديسمبر 2020 لتركيب الملصق، وكذا استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط ) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام)، دون الانتظار موعد الفحص أو الترخيص، وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





وتيسيرًا على المواطنين، يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً إجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط، وحتى انتهاء المهلة، وقد تم توفير جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة.





وكانت وزارة الداخلية قررت مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني شهرا من 20 أكتوبر الماضي إلى 21 نوفمبر الجاري، ثم تم تجديد المدة لـ ٣١ ديسمبر مع عمل إدارات المرور ساعات إضافية يوميا، حيث يتم العمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 عصرا، وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم جميع الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة ودفع الغرامة المطلوبة.





ويشار إلى أن الملصق الإلكتروني عبارة عن شريحة لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، حيث تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني الشخصي.