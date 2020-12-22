هل صلاة الضحى تعوض صلاة الفجر؟.. الإفتاء تجيب

هل صلاة الضحى تعوض صلاة الفجر ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأجاب "وسام" قائلًا: صلاة الضحى لا تعوض صلاة الفجر، فصلاة الفجر فريضة وهى من الصلوات الخمس التى هى ركن من أركان الإسلام، وصلاة الضحى نافلة.





وأشار الى أن النافلة لا تجزئ عن صلاة الفرض، فيجب عليكي أن تصلي الفجر، واذا استيقظتي بعد شروق الشمس فصليها بنية القضاء ولا مانع من أن تصلى ركعتين الضحى.



