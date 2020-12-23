منة الشاطر.. مصورة حفلات وأفراح بـ 100 راجل.. شاهد

شهدت مدينة المحلة بمحافظة الغربية ظهور فتاة في العقد الثالث من عمرها تدعي "منة الله أحمد الشاطر" لم يتجاوز عمرها 25 سنة تكافح كافة أوجه صور البطالة من خلال ممارسة العمل في مجال تصوير الفيديو خلال مؤتمرات وحفلات الأفراح والأعياد سعيًا في تحقيق إثبات الذات وكسب قوتها بالحلال فضلاً عن مساندة أسرتها في تحمل نفقات المعيشة.





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جاء ذلك تزامنًا مع إصابة والدها بأعراض الإصابة بعدوى فيروس كورونا قبل 4 أشهر ماضية الأمر الذي دفع الفتاة إلى مواجهة الكثير من الصعاب والمُضايقات منها معاكسات الشباب والصبية إلا أنها وثقت في نفسها وواصلت النجاح في كسب الزبائن ورسم السعادة علي وجوههم.





"الحمد لله أهلي هم سندي ودعمي في الحياة.. ماما وبابا واختي سلمى هم مصدر قوتي في كل شىء.. فوالدي صاحب الفضل الرئيسي في تعليمي كيفية الإمساك بكاميرا تصوير واستخدام الكادرات واللقطات الرسمية من كافة الزوايا فضلاً عن القدرة في استغلال اللقطات السعيدة لكافة الحاضرين في مناسبات حفلات الزفاف وأعياد الميلاد".





بتلك الكلمات تحدثت منة مع "صدى البلد" لافتة إلى أنها استكملت المسيرة مع والدها رغم مرضه في تأسيس وحدة للفيديو، مضيفة: "لم أخجل وتحملت الصعاب الحمد لله منذ أن كان عمري 14 سنة وأنا أصور لقطات الفيديو في حفلات المنتقبات وأعياد الميلاد والمؤتمرات الرسمية وهو ما نال إجماع وتأييد من حولي لاستكمال المسيرة والنجاح علي مستوي حياتي العملية".





وأوضحت الفتاة أن بداية رحلتها العملية تزامنت مع انتهاء فترة دراستها وتخرجها في كلية التجارة بجامعة طنطا موضحة: "ظروف مرض والدي وإصابته بكورونا دفعتني أنا وشقيقتي سلمي للتحرك سويًا والعمل علي مسابقة الوقت والتعاقد مع قاعات الأفراح والمناسبات سعيًا في توسيع دائرة النشاط" .





في المقابل أكد الحاج أحمد الشاطر والد الفتاة أنه حرص طوال عمره علي تدريب السيدات في فنادق كبري بالقاهرة والاسكندرية والأماكن السياحية لافتا "بنتي منة الله وشقيقتها سلمى هما زهرة حياتي وعمري كله ومامتهما ساعدتنا كثيرًا في تحمل فترات عصيبة في حياتنا ونجاحهم في الحياة كان وليد مراعاة الله في كل شيء في حياتي ودايما بفرح لابتسامة منة وسلمى " .





وأشار والد الفتاة بقوله: "بنتي فتاة بـ 100 رجل كبرت وفهمت الحياة وربنا يوفقها في حياتها يارب العالمين وسأظل أعمل علي تدريبها طالما في العمر بقية بإذن الله".