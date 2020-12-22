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رياضة

البنك الأهلي يستعد للإسماعيلي بدون راحة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:45 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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عبدالله هشام

قرر المدير الفني لفريق البنك الأهلي محمد يوسف إلغاء الراحة المعتاد عليها عقب كل مباراة رسمية نظرا لضيق الوقت حيث يلتقي الفريق يوم الجمعة القادمة بفريق الاسماعيلي علي ستاد الاسماعيليه ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وكان البنك الاهلي نجح في الفوز على الإنتاج الحربي 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب اتحاد الشرطة في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز..

أحداث المباراة 

بدأ الشوط الأول بحماس من الفريقين لرغبة كل منهما في تحقيق الثلاث نقاط ، وتلقى لاعب وسط البنك الأهلي بطاقة صفراء في الدقيقة 28 من عمر الشوط أثر تدخل عنيف على أحد لاعبي الإنتاج الحربي، ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف رغم وصول الفريقين للمرمى بعدة كرات.

وفي الشوط الثاني ،  تقدم محمد مجدي لاعب نادي البنك الأهلي بهدف في الدقيقة 49، بعدما حو كرة عرضية لُعبت من ركلة ركنية برأسه سكنت شباك حارس الإنتاج.
وأحرز محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي هدفًا رائعا في الدقيقة 57، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لمرمى حارس الإنتاج، محرزًا الهدف الثاني.

وجاء الهدف الثالث عن طريق أحمد علي في الدقيقة 67 محرزًا الهدف الثالث والأخير لصالح فريق البنك الأهلي.

وبهذه النتيجة، احتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة من جدول ترتيب الدوري.

وخسر فريق الإنتاج الحربي 8 نقاط من أصل 9 نقاط حتى الآن في الدوري المصري، حيث خسر مباراة وتعادل مباراة أخرى مما زاد جراحه بعد هذه النتيجة.
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