لتحسين كفاءة المرور.. محافظ البحيرة يتابع رصف 4 طرق بمدينة دمنهور

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية لأعمال الرصف الجارية بمتفرعات شارع عبد السلام الشاذلى فى اتجاه شارع المعهد الدينى، حيث يتم رصف شوارع عمرو بن العاص ومكى والسنتريسى والناقة بأطوال 500 متر لكل منها وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

وتابع المحافظ المرحلة الأخيرة من وضع طبقة الأسفلت النهائية بشارع عمرو بن العاص بعد الانتهاء من تركيب بلاعات الصرف والصفايات ومطابق الأمطار بها، مشددًا على مراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية وبالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال الجارية خلال يناير القادم.

ووجه المحافظ بالبدء فور انتهاء تلك الأعمال فى رصف المنطقة الواقعة خلف الصرف المغطى وتفرعاتها بإجمالى أطوال 1200 متر حيث يتم حاليا تركيب المطابق والبالوعات وصفايات المطر بها.

رافق المحافظ خلال الجولة : المهندس حازم الأشموني السكرتير العام. عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة دمنهور، المهندس سيد مرعي المدير التنفيذي لمشروع الرصف.

يذكر أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شدد على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - حوش عيسي - الدلنجات)، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 636 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 2 حالة تعدي بالمهد بمساحة 320 م علي خط الخيري التابع لمجلس قرية دسونس وبقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 216 متر بقرية الشعراوي بحوش عيسى عبارة أسوار بالطوب الأبيض .

- إزالة حالة تعدي بمساحة 100 متر بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز

( دمنهور - النوبارية - إدكو - المحمودية - الدلنجات - إيتاي البارود - كوم حماده)، أمس الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة16 حالة تعدى على 3289 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة عدد 5 حالات تعدي بالمهد بمساحة 1404 م٢ بقرية نديبة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة عدد 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 465 متر بقرى الخريجين بعزب حوش عيسى عبارة عن مباني بالطوب الأبيض .

- إزالة 2 حالة تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 450 متر عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء بإدكو.

- إزالة حالة تعدي بالمهد علي الأرض الزراعية بمساحة 400 م٢ بعزبه 16 التابعة لجمعيه الخليج بقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن قواعد خرسانية مدفونة في باطن الأرض.

- إزالة عدد 2 حالة تعدي بمساحة 280 م بقري الوفائية وطيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة سور مخالف بمساحة 150 متر بقرية العلايا التابعة لقرية صفط الحرية بإيتاى البارود.

- إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 140 م بزمام جمعية الطود الزراعية بكوم حماده عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه .

اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز



