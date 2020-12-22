رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

أوصى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، جميع أعضائه البالغ عددهم 27 دولة، برفع حظر السفر عن بريطانيا.





وحث الاتحاد الأوروبي مواطني دول الكتلة على عدم السفر غير الضروري من وإلى المملكة المتحدة.





ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى إعادة فتح روابط التجارة ونقل الركاب مع المملكة المتحدة مع عدم التشجيع على السفر غير الضروري.





وقالت اللجنة، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها في بيان، إن نقل البضائع من وإلى المملكة المتحدة يجب أن يسمح له بالاستمرار دون انقطاع، لكن يجب تجنب أي رحلات غير ضرورية "حتى إشعار آخر".





وأضاف البيان أنه: "يجب وقف حظر الطيران والقطارات نظرا للحاجة إلى ضمان السفر الضروري وتجنب اضطرابات سلسلة التوريد"





وستحاول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنسيق القيود المفروضة على التعامل مع المملكة المتحدة، بعد أن علقت عشرات الدول السفر وسط قلق بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.





وحتى الآن، تصرفت معظم الدول بشكل فردي.





تحاول فرنسا والمملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الاضطرابات وإعادة فتح طرق التجارة بعد يوم من المقايضة الساسيةاعتبارًا من يوم الأربعاء.





تمنع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبا مواطنيها من السفر إلى المملكة المتحدة.