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مرأة

دراسة تكشف الأمراض الأكثر شيوعا للوفاة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:16 م
دراسة تكشف الأمراض
دراسة تكشف الأمراض الأكثر شيوعا للوفاة
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة، أن السبب الأكثر شيوعًا للوفاة هو أمراض القلب ، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن مرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف أدرجت ضمن الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في العالم لأول مرة العام الماضي.

وذكر التقرير، أن كان السبب الرئيسي للوفاة في العالم في عام 2019 هو أمراض القلب - 16%  من جميع الوفيات أو 8.9 مليون شخص، تليها السكتات الدماغية - 11 %  ومرض الانسداد الرئوي المزمن - ستة في المائة 6%.

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وحسب موقع "magazin"، تأتي في المرتبة الرابعة التهابات الجهاز التنفسي السفلي ، وفي المرتبة الخامسة أمراض الأطفال حديثي الولادة، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن وفيات الرضع هي الفئة التي لوحظ فيها أحد أكبر الانخفاضات في الأعداد المطلقة في العشرين عامًا الماضية.

كما أوضحت الدراسة، يتزايد عدد الوفيات بسبب سرطانات الرئة والشعب الهوائية والقصبة الهوائية وهي سادس سبب رئيسي لوفاة على مستوى العالم مع 1.8 مليون حالة وفاة.

يحتل الخرف المرتبة السابعة ، ويحتل الإسهال والسكري وأمراض الكلى المرتبة العاشرة في المرتبة العاشرة. وعلى غرار الخرف، يأتي مرض السكري على القائمة لأول مرة.
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