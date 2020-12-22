دراسة تكشف الأمراض الأكثر شيوعا للوفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن مرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف أدرجت ضمن الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في العالم لأول مرة العام الماضي.

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وحسب موقع "magazin"، تأتي في المرتبة الرابعة التهابات الجهاز التنفسي السفلي ، وفي المرتبة الخامسة أمراض الأطفال حديثي الولادة، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن وفيات الرضع هي الفئة التي لوحظ فيها أحد أكبر الانخفاضات في الأعداد المطلقة في العشرين عامًا الماضية.





كما أوضحت الدراسة، يتزايد عدد الوفيات بسبب سرطانات الرئة والشعب الهوائية والقصبة الهوائية وهي سادس سبب رئيسي لوفاة على مستوى العالم مع 1.8 مليون حالة وفاة.