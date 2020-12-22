بوتين يوقع قانونا يحظر على البرلمانيين الروس حمل جنسية ثانية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، على قانون يحظر على البرلمانيين الروس حمل جنسية ثانية ويقضي بإنهاء صلاحيات أي نائب برلماني بمجلس الدوما أو بمجلس الاتحاد قبل موعد انتهائها في حال الكشف عن حمله جنسية دولة أخرى.





ويقضي القانون الجديد، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية للكرملين، بأن البرلماني تنتهي صلاحياته أيضا في حال عدم امتثاله لشرط إقامته في أراضي روسيا خلال فترة زمنية معينة.





ويتضمن هذا القانون الجديد تعديلا على القانون، الذي يحدد وضع عضو كل من مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) ومجلس الدوما (النواب) في الجمعية الفدرالية الروسية (البرلمان الروسي)، والذي كان من الممكن بموجبه إنهاء صلاحيات البرلماني فقط في حال الكشف عن امتلاكه حسابات أو ودائع في بنوك أجنبية.







