زيد الأيوبي يدعو لإحالة ملف جرائم حماس ضد الفلسطينيين للجنايات الدولية

قال المختص بالشؤون الاستراتيجية والقانونية المستشار زيد الأيوبي، إن مليشيا حماس المدعومة من تنظيم الملالي في ايران، وتنظيم الحمدين في قطر، ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في غزة .





وأوضح المستشار الايوبي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مليشيا حماس ارتكبت منذ بداية الانقلاب جرائم القتل الجماعي والترحيل القسري والاستيلاء على الممتلكات وهدم منازل المواطنين بشكل جماعي ومتعمد وممنهج.





وبين ان حماس أخضعت كل سكان قطاع غزة لظروف معيشية قاسية بهدف تحقيق اهداف سياسية وهذه الجرائم الخطيرة موصوفة في المادة السابعة من ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية.





وطالب الايوبي القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بإحالة ملف جرائم مليشيا حماس بحق الشعب الفلسطيني الى محكمة الجنايات الدولية من اجل محاكمة قيادة هذه المليشيا على جرائمها وكل فظائعها بحق الشعب الفلسطيني وحتى لا يفلت المجرمون والمسؤولون عن هذه الجرائم من العقاب.







