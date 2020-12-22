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المتحدث باسم الزراعة يوضح شائعة ظهور بؤر إنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن .. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:27 م
مزرعة دواجن
مزرعة دواجن
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة فى الإنتاج الداجنى خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى  تعدد جهود الدولة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة فى هذا المجال، من أجل دعم هذا القطاع الحيوى المهم، حيث إن الوزارة تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين، وأيضا المحافظة على الموقف الوبائى الخاص بهذا القطاع.


وأضاف القرش، في مكالمة هاتفية فى برنامج" الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة مستمرة في متابعة جميع المشاكل التى تواجه القطاع الزراعي على أرض الواقع، لافتا إلى أن الدولة المصرية أصبحت ضمن الدول التي تعتمد مناطق المنشآت الخالية، وتم بالفعل اعتماد 14 منطقة، وهذه هى الخطوة الأساسية لفرصة التصدير إلى الخارج. 


ونفي "القرش"، الشائعات التى ظهرت عن وجود إنفلونزا الطيور بمنطقة الوادى الجديد، ومؤكدا أنه لا يوجد أى إصابات، مضيفا أنه تم التأكد من ذلك عن طريق نزول لجان فحص ومتابعة على أرض الواقع، ومن ثم يتم أخذ عينات بشكل مستمر،  وبالتالى يتم متابعة دقيقة لهذا الموقف الوبائي، وبالتالى لم يكن لتلك الشائعة أي دليل من الصحة.


وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن استراتيجيات الوزارة التى تواجه هذا الوباء، تقوم على التحصين المستمر، حتى تستطيع الوزارة السيطرة على نقل العدوى، منوها إلى أنه تم تحصين ما يقرب من 100 مليون طائر خلال الفترات الأخيرة، حتى تتم السيطرة على تقوية ورفع المناعة لدى جميع الطيور.


وأوضح أن هناك نزولا عشوائيا للجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للحصول على عينات عشوائية، إضافة إلى وجود العديد من عمليات الرصد التي تقوم بها جميع المنظومات البيطرية الموجودة على مستوى الجمهورية.
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