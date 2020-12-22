أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا موعد إطلاق Xiaomi Mi 11.. و5 علامات تؤكد اختراق هاتفك

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رسميا .. شاومى تكشف موعد إطلاق هواتف Xiaomi Mi 11
أعلنت شركة شاومى رسميا موعد إطلاق هواتفها Xiaomi Mi 11 والتى ستكون عبارة عن هاتفين هما Xiaomi Mi 11 و Xiaomi Mi 11 Pro حيث نشرت الشركة فى بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع Weibo الصينى أن الهواتف سيتم إطلاقها يوم 28 ديسمبر.
يعتبر هاتف Galaxy Note20 Ultra واحدا من أفضل هواتف الأندرويد فى العام الحالى 2020، وينافس بشكل أساسي هاتف iPhone 12 Pro Max، حيث كانت شركة سامسونج سخرت من هواتف آيفون 12 بنشرها عددا من مزايا الهاتف التى يستطيع التفوق على هواتف آيفون 12، حيث إن الهاتف يصدر بشاحن كما يحتوى على معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.
يستغرق استخدام الهواتف الذكية منا وقتا طويلا قد يمتد إلى أكثر من 5 ساعات يوميا أو أكثر حسب حاجة الشخص للهاتف وعمله أو دراسته، ولكن إذا كنت واحدا ممن يستخدمون هواتفهم وقتا طويلا أو قليلا فإنك بلا شك ستكون قادرا على ملاحظة أى نشاط غريب أو غير طبيعى في هاتفك.
كشفت تسريبات جديدة القدرات التى ستأتى بها كاميرات هواتف OnePlus 9 من شركة وان بلس الصينية، والتى ستقوم بتصنيعها شركة Leica الألمانية الرائدة فى صناعة الكاميرات، والتى ستقدم تقنيات تستخدم لأول مرة فى كاميرات هواتف أندرويد.
أتاحت شركة ZTE الصينية هاتف Axon 20 5G للبيع للمرة الأولى فى الأسواق فى العالم وذلك فى دول الاتحاد الأوروبى و كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا كما أتاحته فى عدد من الدول العربية وشمال أفريقيا من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات.