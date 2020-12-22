أخبار التوك شو| الكمامة خط الدفاع الأول.. حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات جدد.. ونصائح مهمة من هاني الناظر

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق: إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار.
قال الدكتور" خالد الشافي" الاختصاصي فى الأمراض المعدية والفيروسات، إن فيروس كورونا من أصغر الجراثيم الحية ولها قابلية على التنوع والتطور، مضيفًا أنه خلال السنة الماضية ظهر حوالى 1200 طفرة منذ أن بدأت الجائحة.
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لوزارة الزراعة بحديقة الحيوان، إن وصول الزرافات للحديقة يعد حدثا تاريخيا، لافتا إلى أن الحديقة أغلقت فترة كبيرة خلال عام 2020.
أكد الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، ان قشرة الشعر تزيد فى فصل الشتاء بشكل كبير وتعد مشكلة، وتظهر على الملابس بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أنه يجب استخدام أى نوع من شامبو القشرة وتدليكه على فروة الرأس وتركه لمدة 7 دقائق قبل غسله.
أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، عن توقف برنامجها "هي وبس" ، والمذاع على فضائية "سي بي سي سفرة"، منوهة أن توقف البرنامج سيكون لفترة قصير .
قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس تلقى شكوى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" من أحد الأشخاص مضمونها أنه سيكون هناك مهرجان يغني فيه والد صاحب فيديوهات "محمد وبسنت" والذي يعمل كمطرب شعبي مع ابنه محمد، مشيرا إلى أن اسم أغنية المهرجان غير مهذبة.
وضع حجر أساس الجامعة الأهلية في بني سويف
قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن وضع حجر أساس الجامعة الأهلية ببني سويف كان حلم بالنسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولأبناء المحافظة كلها.
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بالفعل بدأ أمس، الاثنين، فصل الشتاء رسميا، وبالرغم من ذلك ما زالت درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعية من هذا العام، حيث نشهد طقسا دافئا على مدار اليوم، خاصة مع سطوع أشعة الشمس، ولكن يوجد انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى فى الصباح الباكر.