أخبار التوك شو| الكمامة خط الدفاع الأول.. حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات جدد.. ونصائح مهمة من هاني الناظر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بالفعل بدأ أمس، الاثنين، فصل الشتاء رسميا، وبالرغم من ذلك ما زالت درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعية من هذا العام، حيث نشهد طقسا دافئا على مدار اليوم، خاصة مع سطوع أشعة الشمس، ولكن يوجد انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى فى الصباح الباكر.