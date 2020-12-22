إزاي تحافظ على استهلاك وقود سيارتك

يعاني الكثير من قائدي السيارات من استهلاك السيارة للكثير من الوقود، وهو الأمر الذي أصبح عبئا على مالك السيارة، ولكن هناك أمور كثيرة يمكن اتباعها لتجنب إستهلاك الوقود بشكل مبالغ فيه، وأيضا تمكنك من الاقتصاد في نقود كثيرة.





لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري بعض النصائح التي تمكنك من ترشيد استهلاك السيارة للوقود وهي كالتالي :





1- تجنب التحرك على السرعات العالية

تجنب دائما التحرك على السرعات العالية في بداية إقلاعك بالسيارة، لأن الضغط بشكل مفاجئ على دواسة البنزين يعمل على ضخ كمية كبيرة من البنزين، لذلك ينصح بارتفاع السرعة بالتدريج.





2- إطفاء المحرك أثناء الزحام المروري

مشكله تواجه دائما قائدي السيارات وهي كثرة الزحام المروري بشكل كبير في شوارع القاهرة، لذلك حاول دائمًا غلق المحرك عند الانتظار أكثر من دقيقة في الإشارات المرورية والازدحام.





3- المحافظة على عمل صيانة دورية للسيارة

عمل فحص دوري للسيارة للمحافظه على ضغط الإطارات، والتأكد من نظافة فلتر الهواء لعدم تراكم ووصول أتربة للمحرك وتغييرها بانتظام، وتغيير بوجيهات السيارة في الأوقات المحددة لها، و أيضًا فحص لزوجة زيت المحرك لأن لزوجته تعد أحد أهم العوامل التي تؤثر على زيادة استهلاك السيارة للوقود.





4- فحص "طرمبة البنزين بشكل دوري

يجب صيانتها بشكل دوري وإجراء الفحص للتأكد من عملها بالشكل الصحيح، لأنها أحد العناصر الأساسية المسؤولة عن استهلاك الوقود فى السيارة.



