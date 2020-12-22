موجز السوشيال ميديا.. أحمد حسن يطالب بتعويض من شركة سيارات شهيرة.. إليسا تهاجم حكومة لبنان.. هاشتاج الموجة التانية ضمن الأكثر تداولا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

أحمد حسن يروي تفاصيل جديدة عن حادث احتراق سيارته ويعلق على ردود فعل المتابعين

بإطلالة صباحية.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

تارا عماد تتألق في أحدث ظهور بزي الأميرة ياسمين.. شاهد

بالفيديو.. رانيا محمود ياسين : أرفض تجسيد قصة والدي فى عمل فني لهذا السبب

مي عمر تشوق متابعيها بصور جديدة من مسلسلها "لؤلؤ"

بعد حريق سيارته.. اليوتيوبر أحمد حسن يطالب بحقه من شركة سيارات شهيرة

نادر حمدي لمتابعيه من أمام الأهرامات: "مفاجأة قريبا"

ريهام أيمن تتألق فى إطلالة كاجوال من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

إليسا تهاجم حكومة بلادها: جرائم التصفية مستمرة

#الموجة_التانية يتصدر تويتر .. ومغردون : يارب متوجعش قلوبنا على عزيز

جيبة قصيرة.. أحدث ظهور لـ كارول سماحة

لم يحدث منذ 400 عام.. ما لا تعرفه عن الاقتران العظيم

قرقاش: الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر

مشاهد لا تنسى.. عصام الحضري يسترجع ذكريات ارقص يا حضري

وسط الشجر.. رحاب الجمل تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

جاكيت جلد مطرز.. حنان مطاوع تخطف قلوب متابعيها في إطلالة أنيقة