توك توك وردي.. سعد هنداوي يواصل تحضيرات فيلمه الجديد

أكد المخرج سعد هنداوي أنه يواصل التحضير لفيلمه الروائي الطويل (توك توك وردي)، والذي بدأ العمل عليه قبل حوالي 3 أشهر في أبو ظبي، مشيرا إلى أنه استوحى الفكرة قبل سنوات من أحد الأفلام التسجيلية عن نماذج لنساء مصريات، وكيف يتعاملن مع خشونة الحياة ويخترقن أكثر المهن صعوبة.



وقال هنداوي إنه انتهي بالفعل من المعالجة وسوف يبدأ في كتابة السيناريو خلال أيام، ولكنه لم يفكر حتى الأن في أي ترشيحات، حيث لن يعتمد على أسماء من النجوم بقدر اقتناعه بملائمة الشخصيات لأي ممثلين محتملين.



وأضاف: سوف أبدأ بالتوازي رحلة البحث عن طرق انتاجية مبتكرة، وفي حال لم أجد الحماس الكافي لتبني المشروع، ربما أتصدى له بنفسى وهو ما قمت به من قبل خلال أكثر من فيلم تسجيلي.



وتابع: فيلم (توك توك وردي) فيلم مصري خالص ويستهدف إمتاع الناس بشكل أساسي، حول بشر نتعامل معهم بشكل يومي، ولكن نراهم للمرة الأولى بعين مختلفة وفي لحظات مليئة بالمتعة والتشويق.





المخرج سعد هنداوي له رصيد سينمائي بافلام (حالة حب) بطولة هاني سلامة- تامر حسني - هند صبري - شريف رمزي - زينة، و(ألوان السما السبعة) بطولة ليلي علوي - فاروق الفيشاوي - سوسن بدر - شريف رمزي - حسن مصطفي - أحمد راتب، و(السفاح) بطولة هاني سلامة - نيكول سابا - خالد الصاوي - سامي العدل - سوسن بدر.





كما قدم مسلسلات (زي الورد) من بطولة يوسف الشريف - درة - صلاح عبد الله - فيدرا - أحمد داوود - هاني عادل - محمد نجاتي، و(كلمة سر) من بطولة لطيفة - هشام سليم - حسن يوسف.