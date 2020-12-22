برلماني: حزب الوفد يستعد للبرلمان الجديد بحزمة تشريعات ترفع شعار المواطن أولا

أكد النائب «الوفدي» دكتور ايمن محسب عضو مجلس النواب، أن حزب الوفد يستعد للبرلمان الجديد بحزمة تشريعات تضع على رأس أولوياتها المواطن المصري واستكمال البنيان التشريعي بما يحافظ على الأمن القومي المصري.





وقال إن اليوم بمثابة عرس ديمقراطي باكتمال الاستحقاقات النيابية، والانتهاء من إجراءات العضويه لاعضاء البرلمان مشيدا بالإجراءات التي قامت بها الامانه العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي واصفها بالجهود الجباره والمنظمه واستخراج الكارنيهات لايستغرق سوى لحظات.





وتابع ...«بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبه البرلمانيه ومشاركته في أول يوم في حفل استقبال النواب الجدد أعضاء البرلمان ان هذا البرلمان سيكون له شأن كبير في الحياة النيابيه المصريه لانه ممثل لكل أطياف الشعب المصري ولا يوجد استحواذ وتمثيل المرأة لأول مرة في التاريخ يزيد على 145 نائبة».



