نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:00 م
نشرة الصحة والمراة
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز التفاصيل..
كشف الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عضو الجمعية العالمية للأمراضة المعدية والاضطرابات المناعية، عن أعراض العدوى بسلالة كورونا الجديدة عند الأطفال.
كشفت دراسة جديدة، أن السبب الأكثر شيوعًا للوفاة هو أمراض القلب
، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن مرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف أدرجت ضمن الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في العالم لأول مرة العام الماضي.
بدأت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 في عدد من البلاد، وتم اختيار الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفًا والمعرضة للخطر في القائمة المختصرة لنفسها.
تصدرت الفنانة أنغام
مؤشر البحث جوجل، بعد أن تداول عدد من الأنباء عن إصابتها بالفيروس التاجي كورونا.
تتمتع بذور السمسم بالعديد من الفوائد الصحية التي ستجعلك ترغب في تضمين هذه العجائب العضوية الصغيرة في نظامك الغذائي على الفور.