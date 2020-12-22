ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:00 م
نشرة الصحة والمراة
نشرة الصحة والمراة
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز التفاصيل..

كشف الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عضو الجمعية العالمية للأمراضة المعدية والاضطرابات المناعية، عن أعراض العدوى بسلالة كورونا الجديدة عند الأطفال.

كشفت دراسة جديدة، أن السبب الأكثر شيوعًا للوفاة هو أمراض القلب ، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن مرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف أدرجت ضمن الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في العالم لأول مرة العام الماضي.

بدأت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 في عدد من البلاد، وتم اختيار الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفًا والمعرضة للخطر في القائمة المختصرة لنفسها.

تصدرت الفنانة أنغام مؤشر البحث جوجل، بعد أن تداول عدد من الأنباء عن إصابتها بالفيروس التاجي كورونا.

تتمتع بذور السمسم بالعديد من الفوائد الصحية التي ستجعلك ترغب في تضمين هذه العجائب العضوية الصغيرة في نظامك الغذائي على الفور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نشرة الصحة والمرأة.. 20 نصيحة للوقاية من حساسية الأنف.. إطلالات شيرين عبد الوهاب وبسنت شوقي بعد تصدرهما الترند

أدوية تعالج الخرف .. استشر طبيبك قبل تناولها

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تحذر من أدوية الحموضة.. صور شمس الكويتية بعد تصدرها الترند

خبير مناعة: الفيروس الحالى يختلف عن سلالة كورونا في الموجة الأولى

نشرة المرأة والصحة.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.. سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70%

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

ترشيحاتنا

الوجبات والنوم في الميعاد.. زوجة «بيج رامي» تكشف كواليس استعداده للبطولات .. شاهد

مدرب بيراميدز: الفوز على الاتحاد شيء إيجابي ونحتاج للتحسن للوصول إلى أهدافنا

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

حقيقية غياب مروان محسن عن مباريات الأهلي لأسباب نفسية

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذه الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

لغز خنق ملاكم مصري ابنته حتى الموت في أمريكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

نشرة الصحة والمرأة .. تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال .. صور أنغام بعد تصدرها الترند

للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن