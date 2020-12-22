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رياضة

مدرب سونيديب لـ صدى البلد: أشجع الزمالك.. وسنفوز على الأهلي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:27 م
محمد بشار أوجبا
محمد بشار أوجبا
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إسماعيل محمود
يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي، نظيره سونيديب النيجري، في الرابعة عصر غدٍ، الأربعاء، بالنيجر، في ذهاب دور الـ 32 من البطولة التي يحمل لقبها.

"صدى البلد" حاور الغاني محمد بشار أوجبا، المدير الفني لـ سونيديب النيجري، للحديث عن المباراة أمام الأهلي غدًا.

ماذا تمثل مواجهة الأهلي بالنسبة إليكم؟

شعورنا ليس مختلفًا بالنسبة إلى المباراة، لكنها تعنى لنا الكثير.. إنه إنجاز بالفعل أن نصل لهذه المواجهة، وفرصة كبيرة لنا أن نواجه الفريق الأقوى في القارة الأفريقية.

إلى ماذا تهدفون في مباراتكم أمام الأهلي؟

في أى مباراة توجد 3 نتائج، الفوز والتعادل والهزيمة، ولكننا متفائلون بأننا سنفوز في مباراة الغد.

من هو أفضل لاعب في الأهلي من وجهة نظرك؟

لا أعرف أي لاعب في الأهلي.

ماذا تعرف عن الكرة المصرية؟

أعرف القليل.. أعرف الزمالك بالطبع في مصر وأشجعه.. سأجعلهم فخورين وسعداء بي، كما سأجعل أنفسنا فخورين أيضًا بعد نهاية المباراة أمام الأهلي.

ما رأيك في بيتسو موسيماني مدرب الأهلي؟

بلا شك هو أحد أفضل المدربين في القارة الأفريقية في الوقت الحالي، ولكن في كرة القدم من الممكن أن يحدث أي شيء، لن يخوض مباراة الغد وأتمنى تعافيه.

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