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أخبار البلد

بالأسماء.. 10 فنادق في 3 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:08 م
فندق - صورة تعبيرية
فندق - صورة تعبيرية
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محمد الاسكندرانى
تسلمت خلال الأسبوع الماضي، 10 فنادق ثابتة بثلاثة محافظات، هي القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هي "الشانزلزيه، وهليوكايرو، وسوليكس انترناشيونال، وشهرزاد، والفيض الحاكمى"، و4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منها 3 فنادق بمدينة طابا هي "موفنبيك طابا، وطابا، ونيلسون طابا"، وفندق واحد بمدينة شرم الشيخ هو "دايموند بيتش ريزورت"، إضافةً إلى فندق "أوبليسك نايل تاور" بمحافظة أسوان.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة منذ منتصف مايو الماضي وحتى الآن إلي 697 فندقا بـ ٢٣ محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

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