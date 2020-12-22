ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل القمة.. وشوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:33 م
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
Advertisements
محمد السعيد
ننشر موقع «صدى البلد» ،  على مدار اليوم، الثلاثاء-  مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

يتمسك اتحاد كرة القدم بإقامة مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز فى موعدها المحدد.

حذر الإعلامي أحمد شوبير جماهير نادي الزمالك، من شخص يخطط لتدمير القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي لديه أمل كبير في ضم سيرينو بعد استبعاده من قائمة صن داونز في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

قرر الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلى، خضوع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، إلى مسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة بعد استمرار إيجابية إصابته بكورونا.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه سيتم تعديل عقد مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ووضع شرط جزائي كبير في عقده يسمح له بالاحتراف الخارجي نظير مبلغ مالي محدد.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن جيرالدو دا كوستا يتبقى له 3 مواسم في عقده، وفي حالة فسخ عقده سيحصل على مبلغ يصل إلى 40 مليون جنيه.

أشاد جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد ، بالأداء المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الحالية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب بدر بانون.. الأهلي يواجه صعوبة في ضم سيرينو

أخبار الرياضة.. رسالة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك.. قرار جديد من لجنة الانضباط حول خناقة كهربا ومحمد فضل

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم محمد فاروق بعد تأجيل ضم سيرينو.. حارس الأحمر السابق إلى الجونة.. صفقة مفاجأة لنادي الزمالك

أخبار الرياضة.. استبعاد رباعي الأهلي من نهائي كأس مصر بسبب كورونا.. والزمالك يجهز مفاجأة لـ جماهيره

عمر ربيع ياسين: سيرينو قريب جدا من الانضمام إلى الأهلي

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل القمة.. وشوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

بعد زيادة أعداد المصابين..كيف استعدت البحيرة للموجة الثانية من كورونا؟

بعد إصابته بـ كورونا.. الإليزيه يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون

اعزل نفسك فورا.. أخطر 30 عرضا لـ كورونا في الموجة الثانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد

حفل استقبال 100 نائب بالبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. صور

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب