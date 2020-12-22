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أخبار العالم

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:32 م
لقاح فايزر بيونتيك
لقاح فايزر بيونتيك
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حسام رضوان
قالت شركة "بيونتيك" الألمانية اليوم، الثلاثاء، إن لقاح فيروس كورونا الذي طورته مع شركة "فايزر" الأمريكية من المفترض أن يظل فاعلًا ضد الطفرة أو السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة حديثًا في بريطانيا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال "أوجو شاهين"، الرئيس التنفيذي لـ"بيونتيك"، إن الشركة تختبر ما إذا كان اللقاح سيكون فاعلًا للحماية من الطفرة، وتتوقع ظهور نتائج خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف "فيروس كورونا لديه 9 طفرات، وليس فقط طفرة واحدة، ولا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان لقاحنا قادرًا أيضًا على توفير الحماية ضد هذا المتغير الجديد، لكن علميًا، من المرجح جدًا أن الاستجابة المناعية لهذا اللقاح يمكنها أيضًا التعامل مع متغير الفيروس الجديد".

وتابع "نتوقع في نهاية شهر يناير أو فبراير أننا سنكون قادرين على تحديث وتقديم المعلومات التي تفيد بأن اللقاح قادر على منع العدوى بدون أعراض".

وتستعد شركة بيونتيك لإرسال 12.5 مليون جرعة إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام ، بعد موافقة بروكسل يوم الاثنين (21 ديسمبر).

هذا الأسبوع، أغلقت دول في جميع أنحاء العالم حدودها في وجه بريطانيا، مما تسبب في فوضى في السفر ورفع احتمالية نقص الغذاء.

حذرت منظمة الصحة العالمية أيضًا من الإنذار الكبير من البديل ، قائلة إن هذا جزء طبيعي من تطور الوباء.
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